L'INIZIATIVA

VENEZIA Lo Snag, sindacato nazionale dei giornalai, in collaborazione con Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, ha fatto consegnare a tutte le edicole della provincia - mezzo migliaio - 20mila mascherine monouso protettive. Ogni edicolante ne avrà 40 a disposizione, per una copertura di circa un mese e mezzo. «Grazie alla Protezione civile della Città Metropolitana di Venezia afferma il vicepresidente nazionale Fabio Callegher abbiamo fatto recapitare le mascherine alle edicole attraverso il distributore locale, che si è offerto di consegnarle. Gli edicolanti sono sempre rimasti aperti anche durante il lockdown e continuano a fornire ai cittadini un servizio essenziale: il diritto all'informazione». Nicola Vanuzzo, presidente Snag Venezia, commenta: «La protezione degli operatori, assieme a distanze e igiene, sono le misure necessarie in questa fase. Con le ultime linee guide delle Conferenza delle Regioni i locali pubblici non possono più mettere a disposizione dei clienti giornali e riviste, pertanto l'invito a tutti è di rivolgersi sempre al proprio edicolante di fiducia». «Ringrazio lo Snag, la Protezione Civile, la Città Metropolitana e Dispe dichiara il presidente della Confcommercio Unione Metropolitana veneziana, Massimo Zanon Le edicole, aperte da mattina a sera, anche nei paesi più piccoli, sono da sempre un presidio prezioso d'informazione, sicurezza e relazioni sociali, da salvaguardare».

