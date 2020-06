L'INIZIATIVA

VENEZIA L'Assonuoto, l'associazione che unisce i gestori delle piscine del Veneto presieduta dal mestrino Alessandro Valentini, ha preparato un manuale illustrativo che contiene tutte le misure di sicurezza più aggiornate anticovid. Realizzato con la collaborazione della Federnuoto del Veneto e l'Head Up Spin Off Università Ca' Foscari è un protocollo comune di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus; uno strumento condiviso dalle piscine del territorio per fare ordine nella selva di decreti e ordinanze emanati durante l'emergenza sanitaria e mettere i gestori nelle condizioni di riaprire in sicurezza gli impianti. E' un manuale comprensivo di tutte le più aggiornate misure anticontagio realizzato sotto la direzione scientifica di Giovanni Finotto (Chimico Industriale e Direttore del Master in Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza di Ca' Foscari) e di Carmelo Dinoto (Medico Competente e Militare e ad di Head Up) e rappresenta un aggiornamento del manuale di autocontrollo sugli aspetti igienico-sanitari, già adottato obbligatoriamente da tutte le piscine italiane prima della pandemia, integrandolo con schede e allegati illustrativi di specifiche indicazioni anticovid. Operando una sintesi - tra il DPCM dell'11 giugno 2020, l'ordinanza regionale n. 59 del 13 giugno, le misure di sicurezza indicate dalla Federazione Italiana Nuoto e il Rapporto Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità per le piscine (n. 37/2020) - il protocollo fornisce precise indicazioni in materia di informazione all'utenza, prassi igienica, pulizia e disinfezione, misure di distanziamento interpersonale e protezione, ventilazione naturale e meccanica, gestione dei rifiuti, formazione dei lavoratori, offrendo un quadro completo ai gestori per una corretta e responsabile gestione degli impianti natatori. «Le piscine hanno bisogno di riaprire in sicurezza, tutelando la salute di lavoratori e utenti, e in maniera economicamente sostenibile per i gestori - afferma Alessandro Valentini - Per gli impianti del Veneto, da sempre allineati alle più rigorose norme di sicurezza igienico-sanitaria, il documento rappresenta uno strumento di semplificazione indispensabile per far intraprendere veramente la Fase 2 a un sistema gravemente danneggiato dal lockdown».

Francesco Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA