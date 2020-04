L'INIZIATIVA

Una rondine non fa primavera, ma mille possono fare coraggio. Iniziativa, non solo simbolica, dei sindaci della Riviera del Brenta, a favore degli operatori sanitari dell'ospedale Covid di Dolo. Si intitola Una rondine per l'ospedale di Dolo e vede schierati i primi cittadini anche dei comuni vicini, a cominciare dai colleghi del Miranese, che appartiene allo stesso distretto.

COMUNI SOCIAL

A lanciare l'idea, simile a quella degli arcobaleni, è stata la Conferenza dei sindaci della Riviera che punta così a coinvolgere le famiglie in un unico grande abbraccio ideale all'ospedale di Dolo, diventato punto di riferimento regionale per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. Ogni sindaco posterà sui propri social e canali istituzionali una foto con il disegno di una rondine e sotto gli stemmi di tutti i comuni che aderiranno all'iniziativa.

A Pasqua i sindaci consegneranno simbolicamente ai medici in prima linea tutte le rondini disegnate nei loro comuni. «Tante rondini spiega il sindaco di Fossò, Federica Boscaro, presidente della Conferenza sono segno della primavera, della rinascita e del ritorno di ogni essere vivente al suo luogo d'origine e al suo ruolo e noi chiediamo ai cittadini di unirsi a noi in questo momento di grande impegno e difficoltà per chi lavora in ospedale e in genere per tutti gli operatori sanitari, dal medico di medicina generale al personale di servizio. La domenica di Pasqua ci daremo appuntamento davanti all'ospedale di Dolo per consegnare le rondini dei vari cartelloni in ringraziamento simbolico a tutti gli operatori della sanità e ai volontari della protezione civile che tanto si sono prodigati in questi giorni».

Un simbolo dell'iniziativa sarà pubblicato sui siti dei vari comuni e tutti i cittadini saranno invitati a realizzarne uno simile da esporre sui balconi delle proprie abitazioni. «Oltre a questo aggiunge Boscaro - i sindaci stanno anche lavorando al progetto di sostenere una onlus che si è proposta per una raccolta fondi a favore ospedale di Dolo».

L'assemblea della Conferenza dei sindaci ha discusso però anche più in generale della situazione dell'ospedale di Dolo e guarda già oltre l'emergenza, chiedendo che nelle programmazioni future si tenga conto anche del ruolo di prima linea avuto dalla struttura in questa crisi. «Tutti noi sindaci - prosegue la presidente - abbiamo convenuto sulla necessità di avere un ospedale di riferimento Covid nel corso di questa pandemia che vede l'Italia ed il Veneto fra i territori maggiormente colpiti. Il nostro nosocomio, già centro di eccellenza per le sue specialità chirurgiche, è stato scelto anche per le altissime professionalità in campo medico che lo contraddistinguono, partendo dalla Pneumologia per continuare con la Medicina e la Geriatria. La posizione logistica della sede ospedaliera di Dolo ne fa un polo equidistante dai centri Hub rappresentati da Padova e Mestre».

L'APPELLO

«Tuttavia anche sollecitati dalle istanze della popolazione, abbiamo sottoscritto consapevolmente la lettera inviata dal presidente del Comitato di distretto Andrea Martellato al presidente della Regione Luca Zaia, all'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, al direttore dell'area sanità Domenico Mantoan e al direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, dove si chiede di attivare tutte le risorse possibili per assicurare al personale medico e sanitario le migliori condizioni per far fronte all'emergenza. Chiediamo anche che, una volta superata la fase acuta, l'ospedale di Dolo torni ad avere i servizi e le specialità presenti in precedenza».

Filippo De Gaspari

