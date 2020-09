L'INIZIATIVA

TREVISO Un riconoscimento per le professioniste che, durante l'emergenza Covid, si sono distinte nell'assistenza e nella cura all'interno degli ospedali Bollini rosa. A consegnarlo è stata Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) che, tra le 206 donne premiate lunedì a Milano, ha conferito l'attestato di merito anche a 17 dipendenti della Uls della Marca.

LE PROTAGONISTE

Sono primarie, infermiere, coordinatrici, medici. Tutte accomunate dall'abnegazione dimostrata nei durissimi mesi dell'emergenza sanitaria, doti che hanno portato le strutture a segnalarle alla fondazione. All'ospedale di Treviso il riconoscimento è andato a Micaela Romagnoli, Marzia Trevisan e Maria Vittoria Teso. A Oderzo a Nadia Tonetto, Elsa Clementi e Sara Padovan, mentre per l'ospedale di Montebelluna sono state premiate Lorena Zardo, Lucia Martinelli e Catia Morellato. A Castelfranco è toccato a Sabina Villalta e Nadia Cavalli e infine per Conegliano hanno ricevuto il titolo Cesarina Facchini, Simona Bresciani e Laura Barazza.

IL PLAUSO

«Ringrazio Fondazione Onda per l'iniziativa e tutto il personale sanitario per l'impegno e la dedizione ha commentato il direttore generale della Usl Francesco Benazzi. Non dimentichiamo infatti che l'emergenza non è ancora finita e che noi siamo impegnatissimi, ancora e quotidianamente, nell'attività di test e tracciamento per il contenimento del contagio». Il premio è stato consegnato lunedì a Milano dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana alla presenza di Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, durante la presentazione del IV congresso nazionale della fondazione. Le assegnazioni sono state decise da un comitato composto da medici e da esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini rosa. La selezione dei nominativi è stata effettuata attraverso i seguenti criteri: performance organizzativa, responsabilità e abnegazione, capacità relazionale, episodio in evidenza. A breve si svolgerà una cerimonia dell'Usl trevigiana per il conferimento diretto del merito alle 17 professioniste della Marca.

Sds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA