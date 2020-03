L'INIZIATIVA

TREVISO Sono 42 secondi di musica, immagini, frasi mirate e tutte incentrate su Treviso e le sue bellezze. E alla fine lo slogan: Treviso più forte di sempre. Questo il video comparso ieri a mezzogiorno nel profilo Facebook ufficiale del sindaco Mario Conte e subito rilanciato, condiviso e commentato da migliaia di persone. Conte lo aveva annunciato già la sera prima: «Domani alle ore 12 ho bisogno di voi per scatenare sul web l'orgoglio trevigiano. Non vi dico altro, è una sorpresa. Dovremo essere semplicemente travolgenti». Lo scriveva a ridosso della mezzanotte, mentre scattava foto delle pianura veneta illuminata dalla cima del monte Cesen. Una richiamo alla battaglia per sconfiggere il nemico di questi giorni: il Coronavirus, la paura che genera e l'immagine di una città e una provincia che si rinchiude e azzera la propria vita.

L'APPELLO

Il sindaco ha quindi chiamato i cittadini a raccolta per dire: «Non siamo questi. Scateniamo l'orgoglio trevigiano, travolgiamo il web con l'entusiasmo di una città che vive, che ama, che stupisce. Facciamo fare a questo video il giro del mondo!». E nel giro di poche ore quei 42 secondi sono diventati virali: «Questa è l'unica viralità che ci piace - scherza Conte - ho postato il video, che ci è stato regalato dalla stessa società che ha curato quello dell'accensione dell'Albero, a mezzogiorno e dopo qualche ora aveva raggiunto oltre un milione di persone. Questa è l'immagine della nostra città. Dobbiamo lanciare messaggi positivi, dobbiamo reagire». E hanno risposto in tanti. Il video, un po' alla volta, è stato condiviso su tutte le piattaforme e da tutti. Lo hanno ripreso le principali società sportive come le pantere dell'Imoco, il Benetton Rugby, Treviso Basket , consorzio Treviso siamo noi. Ma anche personaggi del mondo dello spettacolo come Sabrina Salerno e Igor Barbazza che hanno scelto da tempo Treviso come casa. Inoltre è stato bene accolto, e ripreso, anche dal governatore Luca Zaia, andando così a fare il paio con quello fatto per rilanciare l'immagine della regione. Ma l'appello di Conte ha avuto un'onda ancora più lunga. Ieri sera, nonostante tutto, le vie della città si sono riempite. E Giancarlo Iannicelli, presidente del consiglio comunale, ha postato alcune foto di piazze dei Signori e Calmaggiore piene di vita: «Siamo più forti del carognavirus», ha sottolineato con forza. E la battaglia continua.

