L'INIZIATIVA

TREVISO Partirà il 26 agosto a Valdobbiadene, Conegliano e Oderzo la massiccia campagna di test destinati ai tremila lavoratori stagionali in arrivo nella Marca in vista della vendemmia. Un'impresa importante, nata per riuscire da un lato a garantire la presenza vitale della manodopera tra i celeberrimi vitigni del Trevigiano, che senza i lavoratori provenienti dall'estero vede a rischio il periodo più delicato dell'anno. Dall'altro un'iniziativa necessaria per garantire la massima sicurezza durante il soggiorno in Italia, vista l'origine della maggior parte delle persone in arrivo dall'Est Europa e zone considerate a rischio. Dopo il lancio del progetto concertato da Usl, Coldiretti e Confagricoltura, ieri sono state rese note le sedi in cui verranno eseguiti i test sierologici e le modalità operative.

LE ZONE

Sono circa tremila i lavoratori stagionali stranieri attesi nella Marca nelle prossime settimane. Le loro destinazioni saranno le aree più note per la produzione vitivinicola della provincia, a partire dalle colline del prosecco patrimonio dell'Unesco per arrivare al Coneglianese e all'Opitergino, celebre per i suoi vini rossi. In questi tre punti nodali la Usl e le associazioni di categoria hanno istituito le sedi in cui tutti i lavoratori si dovranno presentare. La prima si troverà all'ospedale di Valdobbiadene, la seconda all'istituto enologico Cerletti di Conegliano e la terza nella sala polivalente di Oderzo messa a disposizione dal sindaco Maria Scardellato.

LA PROCEDURA

«Partiremo il 26 agosto e confidiamo di riuscire a sottoporre all'esame circa tremila persone in tre giorni grazie alle tre zone strategiche ha commentato il direttore generale della Usl, Francesco Benazzi. Dunque tra il 26 e il 28 agosto si svolgerà il grosso del lavoro che sarà organizzato in base a un calendario in fase di stesura». Gli stagionali saranno sottoposti al test sierologico rapido e, chi dovesse risultare positivo, effettuerà poi il tampone di conferma. Individuati i luoghi giusti, restano le perplessità delle aziende che, in caso di personale contagiato, dovrà mettere a disposizione dei locali per la quarantena e operare con meno lavoratori. Problemi ai quali Coldiretti sta cercando soluzione con un sostegno economico.

Sds

