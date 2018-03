CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVATREVISO Nuova frontiera nella lotta contro il tumore al seno. L'Usl della Marca, in collaborazione con la Lilt e la fondazione Sanità, sta per iniziare una mappatura delle donne tra i 30 e i 49 anni. Lo strumento scelto è un camper. Sì, proprio così. Un camper che grazie al programma Cuore di mamma porterà gli specialisti a fare prevenzione direttamente negli asili del trevigiano. Ce ne sono già 14 in lista. Si inizia sabato dall'Umberto I di Castelfranco. E poi si continuerà a Treviso, Conegliano, Mogliano, Montebelluna,...