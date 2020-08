L'INIZIATIVA

TREVISO I contagi tornano ad aumentare, ma cresce anche l'insofferenza dei familiari degli ospiti delle case di riposo, che non possono non solo più visitare i loro cari con la frequenza di un tempo, ma neppure entrare in contatto fisico con loro: non una carezza, non un abbraccio. All'Israa di Treviso, si sta studiando l'ipotesi di coprire maggiormente i visitatori, così da consentire quel tocco che è fondamentale nella relazione affettiva. «Ognuno di noi vuole abbracciare la persona a cui vuole bene», dice il direttore dell'Israa Giorgio Pavan, che racconta di familiari che usano un bastoncino per toccare l'anziano e fargli sentire la propria presenza fisica, o di chi tenta di aggirare le norme e avvicinarsi. «Stiamo cercando di elaborare un'ipotesi per mascherare in modo più consistente la persona, in modo che si possa arrivare all'abbraccio: speriamo di arrivarci presto».

IL DISPOSITIVO

Non solo la mascherina, quindi, ma anche il copricapo e una tuta. «Se copro completamente il visitatore, posso anche pensare che possa abbracciare l'altra persona per un minuto, due minuti. Un abbraccio che vale una vita, dopo sei mesi di allontanamento. Oggi questo è un tema centrale: fare in modo di preservare la salute consentendo al contempo alle persone di abbracciarsi: come marziani, magari, ma ci proviamo». Alle famiglie che scalpitano per poter tornare a seguire i propri cari come prima, Pavan ricorda che questo è un obiettivo comune: «Il problema è che in questo processo sono coinvolte tre categorie, anziani, familiari e operatori: tutti devono portare la giusta pazienza per arrivare insieme alla fine di questa difficile strada. C'è ancora da pazientare, possiamo incontrarci con i familiari, andare loro incontro su mille questioni, ma sulla sanità pubblica e sulla contaminazione dobbiamo tutti metterci una mano sulla coscienza, e cercare di aiutarci. Non abbiamo bisogno di contestazioni, ma di aiuti».

LA FORZA DELL'AFFETTO

Anche perché all'interno delle quattro strutture dell'Israa, sottolinea il direttore, «la vita continua», si prosegue con le consuete attività, si cerca di sopperire all'assenza forzata dei familiari. «Studi hanno dimostrato che i soggetti con decadimento cognitivo risentono un po' meno rispetto alle persone lucide di questo allontanamento. Però noi continuiamo con le attività di socializzazione, anche se riconosciamo che il problema vero è quello affettivo e relazionale con la famiglia». Già in tre strutture la visita dei familiari è ritornata settimanale, nella quarta ci si sta attrezzando: al momento è ancora possibile incontrare l'anziano solo ogni 15 giorni. D'altro canto le visite necessitano di una preparazione, non solo psicologica dell'ospite, ma anche dei luoghi, che vanno sanificati, e anche di un aiuto alla comunicazione tra ospite e visitatori, che l'uso della mascherina non agevola. «Siamo tutti in sofferenza d'aria conclude Pavan - manca a noi, agli anziani, ai famigliari. Il mio appello è: diamoci una mano». La prudenza rimane comunque d'obbligo, e il presidente dell'Israa Mauro Michielon lo sottolinea: «C'è una recrudescenza del covid e alcune case di riposo della provincia hanno iniziato ad avere infezioni al loro interno, pur con una minore virulenza, per cui bisogna sempre tenere alta la guardia».

Lina Paronetto

