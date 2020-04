L'INIZIATIVA

TREVISO Ha scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus quando non aveva ancora alcun sintomo. La positività è emersa il 19 marzo dal programma di screening. Poi è arrivata la febbre. Prima a 38,6. Di seguito scesa a 37,7. E infine non è stato più in grado di distinguere i sapori e gli odori. Ugo Grossi, 37enne medico del reparto di Quarta Chirurgia dell'ospedale di Treviso, descrive così la sua lotta contro il Covid-19 in una lettera pubblicata sul sito della Società italiana di chirurgia. «Mentre l'anosmia (perdita della capacità di percepire gli odori, ndr) era completa, al punto tale da non percepire l'odore del profumo sul dorso della mano appoggiando il naso, il senso del gusto non era del tutto abolito racconta ad oggi non noto miglioramenti. Ma secondo Claire Hopkins, presidente della British Rhinological Society, che sta raccogliendo i dati di pazienti con tali sintomi, dovrei riuscire a recuperare nel giro di due settimane dall'esordio. Speriamo».

La sua esperienza lo ha portato a creare un questionario anonimo dedicato al personale sanitario «per descrivere la situazione degli operatori italiani, medici, infermieri e oss, di fronte all'emergenza Covid-19». L'indagine creata dallo specialista, assieme alla collega Carla Felice, è raggiungibile all'indirizzo Qmul.onlinesurveys.ac.uk/icovid19. Secondo gli ideatori si è resa necessaria per fare chiarezza alla luce del «tasso dei contagiati fra gli operatori sanitari nel nostro paese, che tocca il 9%».

Grossi ha scoperto il 19 marzo di essere positivo al coronavirus. Non aveva alcun sintomo. «Non nascondo il rammarico e il senso di confusione provati alla notizia della positività del tampone, comunicatami sommessamente dal collega di guardia racconta la quarantena, un termine che fino a poco tempo fa sentivo pronunciare così infrequentemente, era per me appena iniziata». «Stavo praticamente auto-convincendomi di far parte del pericoloso gruppo degli asintomatici conclude ma ricordo di essere andato a letto più stanco del solito e, nella notte fra 20 e 21, il sopraggiungere di brividi di freddo e la lettura di 38,6 gradi sul termometro cancellarono per sempre il mio nome dal gruppo degli asintomatici». Ora per fortuna la febbre è passata. Il gusto e l'olfatto, invece, devono ancora ritornare. (m.fav)

