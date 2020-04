L'INIZIATIVA

SOSPIROLO Il comune di Sospirolo sta sottoponendo i suoi dipendenti al test rapido per il Covid 19. Per questa ragione, la giunta comunale ha stabilito di affidare alla ditta Sma Service srl che ha sede in via Vittorio Veneto a Belluno, l'effettuazione di diciotto test rapidi per Covid 19. L'importo complessivo di spesa è stato preventivato in 450 euro (ai quali si aggiungerà il costo dell'uscita dell'infermiere che sarà pari ad altri 100 euro).

IL SINDACO

«Il fine che si intende conseguire ha spiegato in Giunta il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon - è quello di adempiere alle disposizioni ministeriali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuando ai dipendenti i test sulla rilevazione degli anticorpi. L'oggetto del contratto era l'affidamento del servizio di effettuazione del test rapido per 18 dipendenti dell'ente che hanno volontariamente aderito alla proposta. La modalità di scelta del contraente è stata individuata con l'affidamento diretto. L'amministrazione, peraltro, ha adottato tutte le misure previste volte alla limitazione del contagio, privilegiando l'utilizzo del lavoro agile e delle ferie pregresse da parte dei lavoratori. Tuttavia i dipendenti dell'ente svolgono un servizio ad utilità pubblica e sono soggetti al contatto diretto con l'utenza in considerazione delle attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza».

IL TEST

La Sma Service era già affidataria del servizio di sorveglianza sanitaria ed ha manifestato la sua disponibilità ad effettuare il test rapido. «Il test è indicato per la rilevazione di anticorpi IgG e IgM relativi al virus nei campioni di sangue e la ricerca degli anticorpi che si generano durante l'infezione da coronavirus (Covid19) può essere estremamente preziosa sottolinea il sindaco De Bon - per capire se si è stati infettati dal virus e anche per sapere se si è sviluppata l'immunizzazione alla patologia. Ci era sembrato opportuno proporre ai dipendenti dell'ente la possibilità di effettuare il test, su base volontaria, ritenendolo uno strumento molto utile nella lotta alla diffusione del Covid-19».

Egidio Pasuch

