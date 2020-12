L'INIZIATIVA

PORTOGRUARO Si sta costituendo in questi giorni, a Portogruaro, il Comitato promotore della campagna Io mi vaccino che prenderà avvio il prossimo 27 dicembre in concomitanza con l'apertura della campagna di vaccinazione anti Covid-19 in tutta l'Unione Europea.

Il Comitato sarà costituito dalle associazioni culturali, sociali e socio-sanitarie del territorio che intendono, in questo modo, impegnarsi a promuovere la massima partecipazione della popolazione alla vaccinazione contro il coronavirus. Chiederemo a tutte le persone che rivestono un ruolo di rappresentanza sociale, culturale ed istituzionale di testimoniare la loro libera scelta di vaccinarsi, mettendoci la faccia - hanno commentato Ivana Franceschinis, presidente del Centro per i Diritti del Malato e Giuliana Simonatto, presidente di Andos Portogruaro -. Crediamo infatti che di fronte alle molte titubanze, frutto anche di iniziative di disinformazione, il buon esempio, la testimonianza diretta di chi conosciamo di persona e a cui diamo, per un motivo o per l'altro, la nostra fiducia, possa essere un motivo in più per fare la scelta giusta.

La campagna utilizzerà i social permettendo così anche a tutti i cittadini di partecipare attivamente e personalmente a questa iniziativa.

Al momento le adesioni al Comitato promotore sono già numerose.

Oltre all'Andos e al Centro per i diritti del malato, hanno infatti aderito anche l'Università della Terza Età, il Fondo per l'ambiente italiano, l'associazione culturale Porto dei Benandanti, il Centro di documentazione Aldo Mori, la Fondazione Lorenzin, la Caritas, e l'Associazione migranti della Venezia orientale.

Molte altre aderiranno nei prossimi giorni, segno di una grande attenzione e sensibilità sul tema - hanno aggiunto Franceschini e Simonatto -. L'obiettivo è anche di coinvolgere altre associazioni del territorio, affinché si costituisca un Comitato in ogni Comune del mandamento di Portogruaro.

Dell'iniziativa è già stato informato pure il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, che si sta attivando per l'individuazione delle strutture del Veneto orientale in cui verranno effettuati i vaccini. La pagina di Facebook e di Instagram del Comitato di Portogruaro sarà pubblicata il prossimo 27 dicembre. (t.inf.)

