L'INIZIATIVAPORDENONE E UDINE «Ho fatto di tutto per essere qui, ho implorato il farmacista perché mi trovasse un posto e ce l'ho fatta. Ho colto due opportunità: vaccinarmi a Villa Manin e in qualche modo diventare parte di una bella storia e vincere Johnson&Johnson. Una cose e sto tranquillo. Adesso prenoto le vacanze». Pierangelo Fabris, 63 anni, ha appena ricevuto l'iniezione. Non ne dovrà fare altre. Cammina sul prato verde tra le...