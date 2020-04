L'INIZIATIVA

PADOVA Sono cinque i punti contenuti in un documento che, ieri pomeriggio, Massimiliano Pellizzari presidente Acc, Associazione Commercianti del Centro, ha consegnato al Prefetto Renato Franceschelli affinché lo faccia pervenire al Presidente del Consiglio Conte.

«E' stato un lungo colloquio e intenso colloquio quello con il prefetto franco e cordiale. Ho presentato il documento redatto a nome dei commercianti del centro: alcuni punti chiari, come commercianti stiamo vivendo un vero dramma. C'è la necessità di riaprire immediatamente le attività commerciali al minuto, compresi gli esercizi pubblici quali bar e ristoranti, già fortemente compromessi da due mesi di chiusura ininterrotta - ha spiegato Pellizzari - il Prefetto da parte sua ha assicurato la massima disponibilità assicurando che inoltrerà il nostro documento. Ora non ci resta che sperare in un ravvedimento sulle decisioni prese da chi è deputato a decidere, quello che serve è tornare al lavoro».

In primis l'associazione si appella al Governo affinchè permetta l'apertura del commercio al dettaglio, sia negozi che banchi degli ambulanti già da lunedì prossimo 4 maggio, compresi i negozi di parrucchieri, centri estetici, agenzie di viaggio, accessoristica, abbigliamento e calzature. Inoltre si chiede che possano alzare le serrande gli esercizi pubblici del settore della ristorazione, compresi i bar con o senza plateatico da lunedì 18 maggio.

Per loro infatti l'ultimo decreto del Premier sposta la data di riapertura al primo di giungo ossia un altro mese senza lavorare con le spese che invece corrono e devono essere onorate. La terza richiesta riguarda il sostegno al commercio. L'associazione Commercianti del Centro sollecitano la necessità di prevedere lo stanziamento di contributi a fondo perduto per quanto concerne la richiesta sanificazione dei locali nonché l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale ossia le mascherine ed i guanti ed inoltre un sostegno economico adeguato per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza in atto.

Il documento tocca la questione economica che arava sulle spalle dei commercianti si chiede quindi di attribuire ai proprietari degli immobili la facoltà di utilizzare il credito d'imposta, qualora fosse da loro concessa una diminuzione del canone di locazione. Infine si tocca la questione spese di gestione. I commercianti si rivolgono al Governo chiedendo che, dalle utenze, energia elettrica, fornitura idrica e gas nonché dalla tassa asporto rifiuti, vengano cancellate le tasse, le accise e le spese fisse, dando così modo alle Partite Iva di pagare esclusivamente i consumi realmente effettuati. Tutte agevolazioni che permetterebbero a negozi e pubblici esercizi di poter ripartire. Tra le proteste di questi giorni infatti, oltre alla richiesta di tornare al lavoro dalla prossima settimana, molte delle lamentele riguardano bollette consistenti recapitate ai locali dove il consumo è pressoché zero ma il conto da pagare alto riguardante tutto le spese accessorie ai consumi.

Luisa Morbiato

