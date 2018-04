CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Qualcosa bisogna fare se Padova è per l'ennesima volta la maglia nera del Veneto per quanto riguarda il Pm10. Tutti sanno che chiudere un fazzoletto di terra per poche ore non risolverà la situazione. Ma molto può fare l'idea di tirare fuori dal garage quella bicicletta impolverata e fare un giro con la famiglia nella città liberata. Chissà, potrebbe venire voglia di prenderla anche dopo. Per questo stavolta la Domenica ecologica non sarà vedere il centro sbarrato con i vigili a fare la guardia ma andare alla festa...