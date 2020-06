L'INIZIATIVA

PADOVA Nonostante l'aumento di personale legato alle norme anti Covid -19, il Comune ha deciso di non aumentare le tariffe per i centri estivi dedicati ai bambini dei nidi. Palazzo Moroni, dunque, tende la mano alle famiglie che devono fare i conti con la crisi economica legata all'epidemia. I centri estivi che verranno organizzati nei nidi comunali, infatti, manterranno inalterate le tariffe che rimarranno le stesse applicate durante l'anno scolastico. Tariffe che, sono parametrate a seconda delle dichiarazioni Isee.

«Sì abbiamo deciso di fare una scelta di questo tipo anche perché un rincaro nei confronti delle famiglie non ci avrebbe consentito, in tutti i casi, di coprire tutti i costi aggiuntivi ha spiegato ieri l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva L'anno scorso, oltre alle rette, per organizzare queste attività abbiamo dovuto stanziare 80.000 euro, quest'anno siamo arrivati a 130.000 euro. Nonostante questo, riteniamo sia giusto, per quel che ci compete, andare incontro a chi è in difficoltà in questo periodo».

Il distanziamento sociale imposto dalle norme anti Covid ha costretto il Comune a organizzare 9 centri estivi per i bambini dai 0 ai 3 anni, mentre l'anno scorso erano solo 5. Non solo, i partecipanti a queste attività potranno essere solamente 145, a fronte dei 210 del 2019. Due circostanze che hanno fatto schizzare verso l'alto i costi. Nonostante questo, la giunta Giordani ha deciso di non applicare alcun rincaro.

I centri estivi per i più piccoli organizzati dal Comune inizieranno il prossimo 6 luglio e dureranno 4 settimane. L'esordio dei centri dedicati a tutte le altre dovrebbe scattare invece, lunedì prossimo. Tra i primi a partire ci sarà la Fattoria in città di Mortise, poi, progressivamente, tutti gli altri. «Distribuiti in periodi diversi e fino a settembre ha concluso Piva ad organizzare i centri saranno circa 40 realtà associative». Alcune di queste, non potendo usufruire di spazi sufficienti per garantire il distanziamento sociale, hanno ottenuto dal Comune l'utilizzo di scuole e parchi pubblici. Non solo centri estivi, però.

In queste settimane il Comune è impegnato anche su un altro fronte, un piano che ha una finalità ben precisa: mettere a disposizione quanti più spazi possibili per andare incontro alla richiesta di nuove aule che, inevitabilmente, settembre arriveranno da ogni angolo della città, partendo dagli asili nido, per arrivare ai licei. Le norme sul distanziamento sociale, infatti, rendono insufficienti le aule attualmente a disposizione delle scuole cittadine.

Per questo la giunta Giordani starebbe cercando delle strutture adatte a questo scopo. Il problema, però, è trovarle. Innanzitutto il Comune è intenzionato a ottimizzare al massimo ogni metro quadro dell'edilizia scolastica che gestisce.

Tra scuole di proprietà comunale e asili convenzionati, palazzo Moroni può contare, infatti, su 154 strutture. Della partita fanno parte, infatti, 44 scuole primarie (elementari e medie), 17 nidi comunali e 10 scuole per l'infanzia statali. Una delle ipotesi in campo sarebbe quella di utilizzare anche le palestre scolastiche. Ovviamente, per quanto ben utilizzati, questi spazi rischiano di rivelarsi assolutamente insufficienti.

Proprio per questo, una delle ipotesi in campo è quella di sfruttare anche alcune stanze all'interno di quelle che un tempo erano le sedi di quartiere. Ovvero le sedi di piazza Capitaniato (Centro), via Curzola (Arcella ), via Boccaccio (quartiere 3 est), via Guasti (quartiere 4), piazza Napoli (Quartiere 5) e via Dal Piaz (quartiere 6). All'elenco si potrebbero aggiungere, poi, le 25 palestre gestite direttamente dal Comune e le 10 sale civiche presenti sul territorio.

Insomma, il Comune potrebbe contare complessivamente su oltre 200 strutture che potrebbero, in qualche modo, dare una risposta alla richiesta di nuovi spazi che arriveranno un po' da tutti gli istituti scolastici presenti a Padova.

