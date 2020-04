L'INIZIATIVA

PADOVA La tutela della professione medica passa per la salvaguardia della salute dei suoi rappresentanti: partendo da questo assunto, l'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova ha consegnato 14mila mascherine ffp2 a dottori di famiglia, dentisti, pediatri e ne sta distribuendo altre 11.300, non sanitarie, alle fasce più fragili della popolazione. In arrivo poi ulteriori 30mila mascherine chirurgiche destinate ai camici bianchi. Insomma un grande impegno sul fronte della sicurezza in questi tempi di emergenza Covid-19. Sono in via di distribuzione su tutto il territorio nazionale le 620mila mascherine ffp2 per uso sanitario, prima tranche del milione di pezzi che il Ministero della Salute, in accordo con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, destinato agli Ordini dei Medici del Paese.

Proprio su indicazione della Fnomceo, ci si è andati a focalizzare sui medici del territorio: sono pertanto state consegnate 9.800 mascherine ffp2 ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale, 1.000 agli odontoiatri, 800 ai pediatri di libera scelta mentre le restanti saranno date a tutti i colleghi, liberi professionisti e non (compresi i medici ospedalieri), che ne avanzeranno richiesta, con la raccomandazione che vengano utilizzate in contesti di assoluta appropriatezza a tutela della salute propria e dei cittadini.

L'Ordine presieduto dal professor Paolo Simioni, in collaborazione con la Provincia, destina altre 11.300 mascherine ad uso non sanitario, sempre su input della Fnomceo, alle fasce più deboli e fragili della popolazione, mentre ulteriori 30 mila mascherine chirurgiche acquistate direttamente dall'Ordine verranno consegnate secondo modalità presto comunicate.

«Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici, consapevole che questo - pur apprezzabile - è solo un contributo modesto alle enormi necessità di protezione dei medici in campo, coglie l'occasione per esprimere vicinanza, stima e sentito apprezzamento a tutti i colleghi che, nel territorio e negli ospedali, stanno affrontando con professionalità e responsabilità questa grande emergenza - si legge in una nota diramata dall'ente - lavorando ciascuno nel proprio ambito, comunque tutti in condizioni difficili, inusuali e talvolta ancora con limitati dispositivi di protezione a disposizione».

I vertici dell'Ordine patavino, il più grande del Nordest con quasi 8mila iscritti, ricordano che «la capacità di prendersi cura e il senso di responsabilità sono i cardini della professione da cui derivano resistenza, dedizione, capacità di vincere l'umano timore, in una parola l'etica dell'essere medico. Un ringraziamento sincero va ai colleghi in servizio, a tutti i livelli, negli ospedali e nei servizi di prevenzione territoriali, ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale, ai pediatri di libera scelta per l'impegno nella cura dei pazienti e per la messa in atto di protocolli e normative volte a garantire la massima sicurezza possibile in questa drammatica situazione emergenziale. Lo stesso ringraziamento va ai liberi professionisti e agli odontoiatri che si sono prodigati per assistere i loro pazienti in situazioni ad alto rischio, garantendo comunque i massimi livelli di sicurezza ed espressione deontologica. L'Ordine dei Medici vuole inoltre esprimere gratitudine sincera sia alla Regione del Veneto e alle Direzioni ospedaliere e sanitarie, sia alla Scuola Medica padovana, di prestigiosa tradizione, infine la cittadinanza che, continuando a rispettare le regole imposte dalla sicurezza, riveste un ruolo fondamentale a protezione del Sistema sanitario».

