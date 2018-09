CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Busitalia si è inventata una formula accattivante per far sentire vincenti, come ha detto ieri l'ad Franco Viola, i suoi abbonati. Chi rinnova la tessera dal 16 settembre e poi si registra al sito internet www.fsbusitaliaveneto.it potrà vincere, da subito, uno dei 2072 ingressi messi a disposizione per i concerti di Zed, per i musei, le mostre e gli eventi sportivi, come le partite del Calcio Padova e del rugby. Ci sono infatti mille voucher ognuno per due persone. «Chi vincerà potrà portare il proprio amico o la...