L'INIZIATIVA MIRANO Sguardi sulla Terra dei Tiepolo: cartoline di ville e piazze

L'INIZIATIVAMIRANO Sguardi sulla Terra dei Tiepolo: cartoline di ville e piazze del Miranese gireranno il mondo per fare da calamita al turismo degli stranieri, che questi luoghi li apprezzano, li cercano, ma ancora non li conoscono a dovere. A invertire la rotta ci penserà la rete di ambasciatori creata negli ultimi anni con il progetto delle Acli Cultura Km Zero. Riparte infatti da una mostra fotografica nel mondo l'idea di fare del comprensorio una meta turistica. L'idea covava da tempo: a rilanciarla è stato il recente exploit del...