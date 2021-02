L'INIZIATIVA

MESTRE Il successo è stato superiore al previsto. In piazzale Donatori di Sangue la coda per fare il tampone gratuito inizia a formarsi ben prima delle 16, orario previsto per l'inizio dei test rapidi, che andranno avanti fino alle ore 19. Davanti alle Poste, la Protezione Civile di Venezia ha allestito due tendoni dove si entra dopo aver compilato l'apposto modulo e si effettua il tampone nasale di terza generazione grazie alla presenza di tecnici di laboratorio e di medici specialisti e di allievi della Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Padova.

OLTRE LE PREVISIONI

Alle 16.15 una coppia che vorrebbe fare il test chiede informazioni a uno dei 20 volontari della Protezione Civile, che risponde che i tamponi disponibili sono stati esauriti nel giro di 15 minuti, mentre un altoparlante avvisa i molti privi del numero che permette di effettuare il tampone di non rimanere in coda per non creare inutili assembramenti. Ieri pomeriggio sono stati 250 gli screening gratuiti effettuati sulla popolazione come ulteriore misura di contrasto alla pandemia grazie all'iniziativa promossa dall'Ulss 3 Serenissima con l'assessorato regionale alla Sanità e l'Amministrazione comunale veneziana, nell'ambito del Progetto di screening per il contrasto alla diffusione di Covid 19 nei contesti di socializzazione.

SCREENING DELL'APERITIVO

Uno screening rivolto principalmente ai giovani che il sabato pomeriggio si ritrovano per il rito dello spritz, ma che ieri a Mestre ha spinto a mettersi pazientemente in coda decine di persone di tutte le età. I tempi di attesa (20 minuti) per conoscere l'esito del tampone di terza generazione sono più lunghi rispetto ad altri test rapidi ma il test è considerato molto più attendibile; Alla fine, quattro volontari sono stati trovati positivi. Si tratta, nel dato empirico dell'iniziativa, dell'1,6% di asintomatici, subito informati e sottoposti al tampone molecolare, che ora potrebbero far scattare il tracciamento..

L'OBIETTIVO

«È un'iniziativa regionale partita da Padova la settimana scorsa a cui ha aderito anche il Comune di Venezia - spiega il vice-sindaco Andrea Tomaello - la riteniamo importante per testare a campione la popolazione che il sabato frequenta le piazze e la movida, per uscire dall'emergenza si spera il prima possibile».

«Il fatto che ci fosse tanta gente in coda già un'ora prima di iniziare il test è un segnale importante, dimostra che si tratta di un'iniziativa da ripetere qui e in altri luoghi della città con maggiore intensità sottolinea l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini fermo restando che siamo tutti impegnati con l'azienda sanitaria per arrivare a vaccinare quanta più popolazione possibile. Ma la vicinanza con i luoghi della movida vuole essere anche un segnale di richiamo per le persone che ancora pensano che il Covid non esista».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA