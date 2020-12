L'INIZIATIVA

MESTRE Il commercio messo in ginocchio dalla pandemia da Covid e che fatica a rialzare la testa, non potrà avere neppure il supporto dei mercatini di Natale, sempre molto gettonati in questo periodo. Ecco perché due giovani di Venezia e Treviso, Tommaso Zandinella di 33 anni e Marco Giusto di 35, si sono inventati il mercatino di Natale virtuale, sulla loro piattaforma BeeAsap, on line da più di un mese, dove i negozi possono mostrare e vendere sul web i loro prodotti. Non sarà come girare fra le casette in legno, ma sarà un aiuto concreto per le piccole attività, di vicinato, tanto più che la partecipazione al progetto è gratuita. «Vorremmo mantenere inalterata la magia dei mercatini e abbiamo deciso di farlo senza costi d'iscrizione o trattenute sugli ordini», spiega Zandinella, sottolineando anche l'altro risvolto dell'iniziativa: «Le recenti campagne pubblicitarie dei colossi del web che invitano ad acquistare i regali nei loro marketplace ci ha spinto a intervenire, per trovare una soluzione per permettere alle piccole attività del territorio di esserci nonostante le restrizioni». Come funziona? Da qualche giorno i negozi possono entrare nel mercatino inserendo le informazioni sui loro prodotti: foto, brochure, informazioni su materiali e tecniche di esecuzione, utilizzo e prezzo. E dal 1. dicembre chiunque, attraverso il sito beeasap.com, potrà fare l'acquisto che poi avrà disponibile in tre modi: ritirandolo in negozio; facendoselo consegnare dagli addetti del negozio; facendoselo spedire a casa. Un progetto, però, che guarda ancora più lontano. «La piattaforma permette di portare on line le attività anche dopo i mercatini di Natale. Il nostro obiettivo è di supportare i titolari a intercettare le nuove abitudini di consumo e a incrementare i clienti, osserva Giusto. Infatti il progetto Beeasap.com è un progetto di digitalizzazione territoriale con 200 attività già aderenti, che possono scegliere di entrarne a farne parte oppure di crearsi il proprio sito web personalizzato, con una procedura molto semplice. La start-up Asap srls è composta da giovani professionisti, che investono fondi propri e possono contare sul sostegno di alcune amministrazioni comunali e alcune associazioni di categoria come Confartigianato Asolo-Montebelluna.

Alvise Sperandio

