GODEGA La casa del gelato che la settimana scorsa aveva trasformato il governatore Luca Zaia in un Cremino al gusto Zaia, aggiungendo alla classica ricetta del Tiramisù il Prosecco, ha deciso di devolvere il ricavato della vendita alla Regione. In un post su Facebook sulla pagina ufficiale della gelateria i dati della raccolta. La vendita del Gelato Cremino Luca Zaia era iniziata lunedì 25 maggio e si è protratta per sei giorni fino a domenica 31 maggio. Al gelato è stato abbinato anche un pasticcino, con gli stessi ingredienti, che ha ottenuto grande successo. Il gelato è stato prodotto in una quantità di 5 kg al giorno, per 6 giorni per un totale di 35 kg. A Euro 14 al kg. fanno 490 Euro, ai quali sono stati aggiunti dieci euro per arrivare ai 500.

A scanso di equivoci il titolare ha pubblicato anche la ricevuta del bonifico con la causale: Sostegno Coronavirus - importo donato dalla Casa del gelato - ricavato dalla vendita del gelato di Zaia.

«Con mia moglie Judy volevamo fare qualcosa per sostenere il Veneto in questo momento - spiega il titolare, Roberto Da Dalt - e ci è venuta l'idea di modificare con l'aggiunta del Prosecco la ricetta del cremino al Tiramisù. Non immaginavo certo un successo del genere altrimenti ne avrei fatto 10 kg al giorno. E vista la grande domanda, non ci sarebbero stati problemi a venderlo tutto. Colgo l'occasione per lanciare una proposta ai colleghi gelatai artigianali. Se ci coordinassimo tutti con un tipo di gusto di gelato da vendere per il Veneto potremmo moltiplicare la cifra. In settimana vedrò se riuscirò ad organizzare qualcosa in questo senso». Il gelato prodotto da Roberto e Judy la settimana scorsa era andato subito a ruba. Vincente l'idea di stampare sopra il gelato stesso la fotografia del governatore. « I bambini ne andavano matti- continua Roberto- Chiedevano la parte di gelato con una parte del volto del presidente. E' stata una cosa veramente molto apprezzata dai nostri clienti».

Pio Dal Cin

