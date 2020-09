L'INIZIATIVA

FONTE Inventiva e competenza, con un occhio al risparmio. Ma anche un messaggio positivo a tutti gli studenti che frequentano la scuola di formazione professionale Opera Monte Grappa di Fonte. L'istituto, infatti, per farsi trovare pronto per la ripresa delle lezioni ha deciso di arrangiarsi: se per decisione del governo i banchi per accogliere i ragazzi devono essere monoposto e per acquistarli servono decine e decine di migliaia di euro, perché non farli in casa? E così, armati di pazienza ma anche di pialle, seghe, cacciaviti e tutta l'attrezzatura necessaria, il presidente don Paolo Magoga assieme a una squadra di assistenti didattici ha deciso di costruirli. O meglio, di adattare gli esistenti alle nuove esigenze dettate dalle norme anti Covid.

L'istituto professionale ha quindi acquistato 15 quintali di verghe di ferro e tubi angolari. Presidente e assistenti didattici, trasformatisi in operai, hanno poi tagliato 130 banchi doppi trasformandoli in banchi monoposto. E con il legno avanzato hanno creato ex novo altri 274 banchi. Per cambiarli sarebbero serviti circa 5mila euro per ognuna delle 23 classi, ovvero una spesa complessiva di 115mila euro. Invece con 5mila euro il problema dei banchi è stato risolto, con un risparmio a cinque zeri. «Sì, i banchi monoposto ce li siamo fatti noi spiega il presidente dell'Opera Monte Grappa, don Paolo Magoga - Ci siamo messi al lavoro a fine maggio, subito dopo la fine del lockdown, e in tre settimane abbiamo fatto tutto. Devo ringraziare i nostri assistenti didattici Dino Zago, Daniela Ziliotto, Emanuele Baron, Luca Ferrarese e Michael Tasinato che sono stati bravissimi. Daniela soprattutto si è rivelata un'abilissima saldatrice».

Ieri mattina i banchi erano tutti al loro posto per accogliere i primi 180 allievi delle classi prime. Per rispettare le norme anti Covid e il distanziamento, gli studenti sono stati fatti salire per la lunga scalinata che porta alla chiesa di San Pietro, adiacente alla scuola. Dopo i saluti di benvenuto, sono stati accompagnati in classe dal proprio docente. LOpera Monte Grappa di Fonte vede ad oggi in organico 50 docenti e 15 persone nell'ambito amministrativo e di servizio, e ha a disposizione una mensa interna con un proprio cuoco. Sono invece circa 600 gli allievi iscritti. Nata oltre sessant'anni fa per opera dei parroci della Pedemontana veneta, fa capo alla diocesi di Treviso ed è accreditata come centro di formazione dalla Regione.

