L'INIZIATIVA

FELTRE Una passeggiata al rifugio Dal Piaz, ma solo virtuale. A causa del Covid-19 sono bandite le passeggiate nel centri città come anche lungo i sentieri delle nostre splendide montagne. Ecco quindi che, in attesa di poter ritornare a camminare in montagna, il Parco delle Dolomiti Bellunesi ha aderito alla proposta lanciata da parks.it e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, ossia quella di creare itinerari virtuali di visita, sfruttando street view e altri materiali fotografici. Un modo per far conoscere i sentieri e le nostre bellezze naturalistiche a chi non le conosce, invogliandoli a venire qui non appena si potrà, ma anche far sentire più vicini gli escursionisti che solitamente frequentano le nostre montagne e che in questo periodo non possono a malincuore fruirvi. Per creare questa visita virtuale al rifugio Dal Piaz, il Parco ha sfruttato il lavoro fatto qualche anno fa in collaborazione con la Fondazione Unesco.

IL PROGETTO

L'Ente aveva infatti mappato con street view alcuni sentieri; utilizzando questi materiali e le foto presenti sul sito è stato predisposto, con la redazione di parks.it, il percorso virtuale di salita da passo Croce d'Aune al rifugio Dal Piaz: un classico tra gli itinerari nel Parco. L'itinerario è visibile nella sezione Itinerari a piedi del sito del Parco e nel portale parks.it. Un lavoro che sarà sicuramente molto apprezzato anche se, l'augurio di tutti, è di poter tornare, in tempi brevi, a percorrere i sentieri delle Dolomiti Bellunesi con gli scarponi ai piedi.

E.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA