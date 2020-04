L'INIZIATIVA

CORTINA I ristoratori non possono aspettare il 1 giugno, per riaprire. Un altro mese di inattività forzata è troppo pesante per aziende che sono già ferme dai primi giorni di marzo. Per questo la manifestazione nazionale Risorgiamo Italia, promossa dal Movimento imprese ospitalità, ha avuto una importante partecipazione anche nel territorio bellunese, soprattutto a Cortina e in Cadore. In tutti i comuni ci sono stati imprenditori che hanno aderito, mentre in Italia si contano almeno 200mila partecipanti. Martedì sera sono state accese le insegne e le luci dei ristoranti, con la sala pronta, talora con pietanze sui fornelli, c'è chi ha apparecchiato un tavolo davanti al locale. Tutto questo è stato una sorta di ultima preparazione, prima della simbolica consegna delle chiavi, avvenuta ieri mattina.

LA CONSEGNA

A Cortina i ristoratori si sono incontrati sul corso, sotto il municipio, poi è salita dal sindaco Gianpietro Ghedina una ristretta delegazione, con Marco Verzi di capanna Tondi, sul Faloria, e del rifugio Ospitale, assieme a Nicolò Zardini del ristorante El Zoco, i due coordinatori dell'iniziativa in valle. «Il sindaco Ghedina comprende la situazione di ristoratori e albergatori riferisce Zardini, dopo l'incontro e ci ha pertanto assicurato che si farà portavoce con il prefetto di Belluno, per la consegna delle nostre chiavi. Glielo anticiperà nella videoconferenza fissata per giovedì. Poi confidiamo che sia il prefetto stesso a inoltrare le chiavi al presidente Giuseppe Conte». Dall'amministrazione comunale sono giunte nuove rassicurazioni, in linea con quanto già espresso le scorse settimane: «Il sindaco ci ha detto che loro faranno tutto il possibile per venirci incontro, per quanto riguarda i tributi locali; anche i comuni, però, sono a loro volta in attesa di direttive e di aiuti. Ghedina ha apprezzato il fatto che la nostra protesta sia apartitica e priva di cappelli politici, e che sia stata portata avanti da operatori locali, con una lunga esperienza alle spalle, nel settore dell'ospitalità».

LE IMPOSTE

All'inizio del mese di aprile l'amministrazione comunale ampezzana ha accolto la richiesta dell'associazione albergatori, per prorogare il versamento dell'imposta di soggiorno, incassata dalle strutture ricettive nel primo trimestre 2020: dalla scadenza del 15 aprile, il pagamento è stato posticipato al 15 gennaio 2021. «L'amministrazione sta lavorando su più fronti disse il sindaco Ghedina in quell'occasione - da una parte per l'emergenza sanitaria Covid-19, allineando i servizi pubblici alle indicazioni ministeriali, con la sanificazione delle aree pubbliche e la distribuzione di dispositivi di protezione. Dall'altra c'è l'aspetto economico, con un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà e un aiuto finanziario per le partite Iva». Nel consiglio comunale del 23 aprile è stata anche istituita una apposita commissione consiliare, per affrontare l'emergenza Covid-19, sia negli aspetti sanitari, sia per le ripercussioni sociali ed economiche, a carico della comunità. E' composta da due assessori della giunta e due consiglieri di minoranza. La consegna delle chiavi al sindaco è avvenuta ieri anche in altri comuni del territorio.

IN CADORE

A San Vito di Cadore il sindaco Franco De Bon ha accolto i ristoratori nel suo ufficio, uno alla volta. Lo stesso hanno fatto Bortolo Sala a Borca; Domenico Belfi a Vodo; a Vigo il sindaco Mauro Da Rin Bettina ha ricevuto sulla porta del municipio il titolare del ristorante Pino Solitario. Gli aderenti alla protesta hanno condiviso le fotografie e i commenti della giornata, in un costante confronto con gli organizzatori nazionali del movimento Mio: «Con questa manifestazione, oltre a un segno di protesta, vogliamo anche riproporci di indire la giornata nazionale dell'universo Ho.Re.Ca. il nostro settore della ricettività alberghiera e della ristorazione scrive il coordinatore Paolo Bianchini con la speranza che il prossimo anno si possa scendere in piazza per celebrare la rinascita di una categoria che rischia di scomparire, con il suo indotto, ma che grazie alla coesione, forza e unione ha resistito e potrà celebrare questa vittoria».

Marco Dibona

