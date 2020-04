L'INIZIATIVA

CORTINA Fondazione Cortina 2021 ha raccolto 18.750 euro da donare all'ospedale San Martino di Belluno, della Usl 1 Dolomiti. Ci è riuscita mettendo all'asta i trofei che erano già stati realizzati, ma non sono stati utilizzati per le Finali di Coppa del mondo di sci alpino dello scorso mese di marzo.

Quelle opere in vetro artistico non sono state consegnate agli atleti sul podio, ma sono finite nelle case delle persone generose, nelle sedi delle associazioni che hanno partecipato alla raccolta fondi. Sono stati inoltre battuti all'asta alcuni cimeli di campioni dello sport: fra questi c'erano il casco da sci Dainese di Sofia Goggia e il pettorale indossato a Kitzbuehel da Silvano Varettoni. Molto apprezzati sono stati anche i prodotti offerti dai partner di Fondazione Cortina 2021 e realizzati per le Finali di Coppa del mondo:lo sci numero 1 dei 100 Dobermann Spitfire 72 RB Cortina 2021 limited edition di Nordica; le bottiglie da 3 litri Jeroboam col logo dei Mondiali 2021, prodotte da Consorzio di tutela della Doc Prosecco.

Hanno sostenuto l'iniziativa benefica alcuni testimonial d'eccezione: Alessandro Benetton presidente di Fondazione Cortina 2021; i campioni di sci Kristian Ghedina e Sofia Goggia, ambasciatori della Fondazione; il conduttore televisivo di Linea Bianca Massimiliano Ossini, grande amico di Cortina; lo scrittore Francesco Vidotto.

«Siamo molto orgogliosi della risposta positiva che i tanti appassionati di Cortina e dello sci hanno dato alla nostra iniziativa in sostegno dell'Ospedale di Belluno: hanno tutti dimostrato grande generosità e partecipazione dichiara Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 Cortina 2021 non poteva tirarsi indietro in questa occasione e abbiamo quindi deciso di mettere a fattor comune il capitale di conoscenze, di relazioni e di capacità di cui disponiamo: il nostro grazie più accorato va ai partner e agli atleti che ci hanno permesso di realizzare l'asta, ma soprattutto grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare all'iniziativa donando e dimostrando come i valori dello sport siano sempre sinonimo di solidarietà, dedizione e impegno, anche a favore della comunità di cui siamo parte e del territorio che abbiamo la fortuna di vivere».

Marco Dibona

