L'INIZIATIVA

CORTINA Fa tappa a Cortina, venerdì 11 settembre, Generazioni professionali a confronto l'iniziativa interamente finanziata da Confprofessionisti Veneto con lo scopo di affrontare il tema dell'innovazione in ambito lavorativo negli studi con commercialisti, avvocati e imprenditori del Veneto. Dopo aver già girato gran parte della regione, l'evento organizzato da Confprofessioni Veneto, Proservizi, l'Unione Giovani Commercialisti di Vicenza e di Venezia in collaborazione con l'Università di Verona, Polo Scientifico Didattico di Vicenza, sbarca finalmente in provincia di Belluno. Il ciclo di incontri, fermatosi a causa Coronavirus, era già ripartito in luglio con il primo evento online, incentrato sulla valutazione degli studi professionali in ottica di acquisizione/vendita e in ottica aggregative, riscontrando subito il tutto esaurito. Per questa tappa bellunese il tema trattato sarà invece Strumenti per supportare le Pmi: nuove tecnologie, innovazioni e temporary management. Il convegno si terrà dalle 14 alle 18, e sarà possibile iscriversi nella sezione eventi del sito Proservizi.it. Per l'occasione l'evento sarà appoggiato anche dall'Ordine degli Avvocati di Belluno e dall'Ordine dei Commercialisti sempre della nostra città, positivamente colpiti da questa possibilità come sottolineato dalla presidente Michela Marrone: «Accogliamo con entusiasmo l'evento organizzato da Confprofessioni che vede la presenza di colleghi qualificati e il dibattito su tematiche strategiche per gli studi professionali». Il convegno, organizzato in presenza ma a cui sarà possibile partecipare anche a distanza, sarà un evento targato Il Sole 24 Ore aperto a commercialisti, avvocati e imprenditori del Veneto e vi parteciperanno in qualità di relatori il commercialista Francesco Renne della Cuoa Business School e l'avvocato Tommaso Targa, membro di un noto studio milanese. A seguire è previsto un dibattito con gli imprenditori Eugenio Calearo Ciman - Presidente dei giovani di Confindustria Veneto e Alessandro Berton - Presidente Api Giovani Vicenza a cui si aggiungerà Michele Basso, Direttore Confartigianato imprese di Belluno. I moderatori dell'incontro saranno i commercialisti Cecchetto Andrea di Vicenza e Crety Cesare Maria di Venezia. Al termine dell'evento sarà presentata l'iniziativa di redazione di articoli di approfondimento con colleghi dislocati fuori dalla nostra regione, provenienti da varie città italiane ed europee, al fine di incentivare un confronto di più ampio respiro sulle tematiche organizzative.

Pietro Alpago Novello

