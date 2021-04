Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVACHIOGGIA Via il limite di due persone per tavolo, al bar o al ristorante. È la mossa a sorpresa del sindaco, Alessandro Ferro, in vista delle riaperture previste dal 26 aprile e in conseguenza del calo del numero dei contagi nel territorio comunale. E, forse, anche per dare un minimo di soddisfazione alle proteste dei commercianti, registrate negli scorsi giorni. La decisione è arrivata ieri pomeriggio, con l'ordinanza sindacale...