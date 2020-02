L'INIZIATIVA

Chiese chiuse per i riti di inizio Quaresima, la Chiesa di Venezia offre modalità nuove per condividere i momenti di preghiera e raccoglimento. Il settimanale diocesano Gente Veneta (attraverso la sua pagina Facebook) e le emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta (rispettivamente sui canali 13 e 18 del digitale terrestre) trasmetteranno in diretta le messe presiedute in forma non pubblica dal Patriarca Francesco Moraglia oggi, mercoledì delle Ceneri, alle 18 dalla Basilica di San Marco e della prima domenica del tempo liturgico della Quaresima, 1 marzo, alle 11 dalla Basilica della Salute, presente solo la comunità del seminario. In questa occasione il patriarca affiderà la città di Venezia e le terre venete alla Madonna della Salute in questo momento di grave difficoltà. Nella lettera indirizzata alla diocesi per l'inizio della Quaresima monsignor Moraglia sottolinea come «ci è stato chiesto di non riunirci in assemblee numericamente significative. E proprio per questo, come discepoli del Signore, siamo chiamati a riscoprire, con più forza ancora, il senso della Chiesa, popolo di Dio e Corpo di Cristo, superando i facili individualismi, intensificando il rapporto personale col Signore attraverso momenti significativi di preghiera. Per il credente nulla è casuale e tutto è occasione di grazia, ossia è tempo favorevole (kayros) per crescere sia in umanità sia come Suoi discepoli». Si deve pertanto vivere intensamente la nostra appartenenza e comunione ecclesiale, andando oltre la visibilità e fisicità dell'incontro. «L'oggi che viviamo sia appello a far sì che la nostra vita di credenti esca da abitudini scontate scrive ancora il patriarca -, si esprima in scelte responsabili ed autentiche di fede e anche in gesti più coraggiosi». L'invito è quello di riscoprire il valore dell'adorazione eucaristica come presenza personale dinanzi al Santissimo Sacramento e del sacramento della confessione, ancora poco praticato. «La situazione che viviamo in questi giorni afferma Moraglia - ci risveglia bruscamente dall'illusione d'esser la generazione che, grazie alle sue conoscenze tecnico-scientifiche, aveva messo tutto sotto controllo. Non è così e oggi, lo vediamo in modo traumatico poiché la nostra vita di creature rimane fragile e vulnerabile. La fragilità, infatti, è propria dell'uomo/creatura. E pensare di fare a meno di Dio, Creatore e Padre, è vuota illusione».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA