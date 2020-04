L'INIZIATIVA

BELLUNO Uno schema rodato. Un accordo che già in passato ha dato i suoi frutti. Fondo Welfare della Provincia di Belluno e Comitato d'Intesa di nuovo assieme per provare a far ripartire il territorio. La scintilla, spiega Francesca De Biasi, presidente del Fondo, è stata la solidarietà alimentare, l'iniziativa del governo con i buoni spesa che ha fatto emergere una realtà per certi versi inaspettata. «In una prima raccolta dei dati spiega De Biasi - ci risultano almeno 70 domande nel Comune di Val di Zoldo, per circa 180 persone; 95 domande a Longarone, per 300 persone, e richieste continue nei Comuni più grandi, come Belluno, dove si sono superate le mille domande. Per questo abbiamo pensato di rimettere in gioco la stessa solidarietà che si era mossa durante l'emergenza Vaia, e abbiamo aderito senza indugio alla proposta di collaborazione avanzata dal Comitato d'Intesa, che ci ha chiesto una mano per raccogliere e distribuire gli aiuti».

L'AUSPICIO

«Ci auguriamo che ancora una volta si possano aiutare le situazioni più fragili che stanno emergendo durante queste giornate difficili prosegue de Biasi - la raccolta, come accaduto per l'emergenza maltempo di due anni fa, andrà ad aiutare le singole situazioni di fragilità, venutesi a creare nella popolazione bellunese con l'emergenza Covid-19, in termini socio economiche; e in tal senso è a integrazione e non in sostituzione dei conti attivati da altri enti rispetto ai bisogni aggiuntivi portati dalla pandemia. Ogni contributo può essere vitale, anche da parte di chi semplicemente ha uno stipendio non toccato da questa emergenza e che volesse donare il corrispettivo di una spesa o di una bolletta della luce per chi ora non ha più reddito».

LE COORDINATE

La raccolta di fondi avviene tramite lo strumento dell'erogazione liberale, che gode delle agevolazioni fiscali. L'Iban del conto corrente dedicato è IT84N0200811910000105892344. La causale emergenza Covid19.

IL MOTTO

#AiutiamociBelluno è lo slogan scelto per l'iniziativa che punta a limitare i disagi economici delle famiglie del territorio. «Ci siamo resi da subito promotori del Fondo Welfare perché crediamo che sia uno strumento importante per dare supporto a famiglie e singoli cittadini nell'affrontare le prevedibili incertezze economiche nei prossimi mesi, disagi che le doverose iniziative del Governo potranno colmare solo parzialmente - commenta Gianluca Corsetti, presidente del Comitato d'Intesa -. Osserviamo in particolare come le nuove povertà sembrano presentarsi in categorie prima autosufficienti come per esempio alcune fasce di lavori dipendenti, autonomi, piccoli esercenti e artigiani. Ringraziamo dunque la Provincia che, attraverso il Fondo, già con Vaia e ora a maggior ragione, ha dato vita a un esempio di unanimità di intenti tra istituzioni, comunità locale e mondo del volontariato, quest'ultimo impegnato in particolare nella fase promozionale».

