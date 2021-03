L'INIZIATIVA

BELLUNO Una maxi coperta ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo per dire no alla violenza sulle donne. L'evento andrà in scena il 4 settembre, ma fin d'ora sono invitate donne e uomini a collaborare per arrivare insieme a quell'obiettivo. L'associazione Up I Sogni fuori dal cassetto porta sulle Dolomiti Viva Vittoria: progetto già sperimentato in numerose piazze italiane, che coinvolgerà numerose associazioni della provincia e tantissimi bellunesi per cucire una maxi-coperta con cui vestire il prossimo 4 settembre, le Tre Cime di Lavaredo. Da millenni le donne hanno un ruolo di tessitura sociale, che rappresenta un punto di forza del genere femminile. L'obiettivo è comunicare un messaggio coeso contro la violenza sulle donne. Viva Vittoria nasce nel 2015 a Brescia e consiste nella creazione a titolo volontario, a maglia, ferri o uncinetto, di tanti quadrati di tessuto di dimensione 50x50 cm, che vanno firmati, e vengono poi uniti tutti insieme da un simbolico filo rosso per formare una grande coperta colorata. ll presidente della Provincia Roberto Padrin, che per l'occasione della presentazione è stato invitato a indossare una mascherina rosa, ha plaudito l'iniziativa che serve a porre l'accento su quanto siano fondamentali le donne: «La pandemia ha purtroppo aumentato il numero di donne oggetto di violenze ed è un tema di strettissima attualità: stiamo lavorando ad un protocollo, insieme alla Prefettura, per dare supporto a queste persone».

IL RUOLO DI AURONZO

Il sindaco di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais Becher ha sottolineato come Viva Vittoria - Tre Cime di Lavaredo sia un'opera che verrà esposta ai piedi della nostra Trinità Naturale simbolo delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. La giunta comunale ha accolto con entusiasmo la proposta di ospitare l'evento arrivata da Rosa De Filippo e Alessia Michielan, alla quale hanno aderito anche il Cai di Auronzo, una ventina di associazioni e molti volontari». Ad avviare il percorso di realizzazione di questo progetto nel bellunese, ci ha pensato l'associazione Up- I Sogni fuori dal cassetto, già protagonista di diversi eventi ed iniziative di carattere sociale, come la rassegna Dolomitike e, più recentemente, la raccolta delle scatole di Natale solidali.

LE ASSOCIAZIONI

Le responsabili dell'associazione, hanno già coinvolto più di 20 associazioni di volontariato del territorio, attive in ambito artistico, socio-culturale e della terza età, che parteciperanno alle varie fasi di organizzazione, distribuzione e raccolta dei manufatti. Sono stati individuati, inoltre, due centri di raccolta a Belluno e ad Auronzo di Cadore, che accoglieranno le fasi di assemblaggio dei quadrati. I ricavi ottenuti dalla vendita delle coperte verranno devoluti a Belluno Donna e Cooperativa Blhyster, operative nell'obiettivo contro la violenza e ad Onda Rosa la rete creata sotto l'egida dell'Ospedale San Martino di Belluno, a supporto della donne operate di tumore al seno. Alla presentazione ha partecipato anche Flavia Monego, consigliera di parità provinciale e il questore Lilia Fredella: «La lotta alla violenza di genere è un impegno costante e quotidiano. Non ha smesso di avere importante durante la pandemia, che ha segnato un aumento alla violenza di genere». Per Up ha parlato Rosa De Filippo: «Perché sviluppare Viva Vittoria attorno alle Tre Cime? Perché dopo aver coinvolto molte associazioni per le scatole solidali di Natale, vedendo il buon riscontro, abbiamo deciso di non far morire le sinergie createsi. Con questo progetto si partecipa restando distante, ma insieme per un obiettivo comune. Si tessono relazioni. E non è un'iniziativa per donne, ma sono coinvolti molti uomini, ringraziamo il Cai». Ci sarà anche Fidapa, come ha sottolineato Tiziana Martire, augurando buon lavoro a tutti.

Federica Fant

