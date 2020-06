L'INIZIATIVA

BELLUNO Una boccata d'ossigeno per chi è in difficoltà. Per le famiglie che si sono ritrovate a fare i conti con introiti ridotti o, peggio ancora, senza un lavoro. La decisione, annunciata ieri dal Comune di Belluno, è quella di rinviare l'Imu al 16 di settembre. Non per tutti, ovviamente, ma per chi durante il picco dell'epidemia si è trovato in difficoltà. Ad usufruire del rinvio potranno essere alcune categorie che potranno quindi saldare l'imposta dopo l'estate, senza sanzioni. Ad annunciare che il provvedimento finirà sul tavolo della prossima giunta comunale è stata, ieri, l'assessore Lucia Olivotto.

LA DECISIONE

«Abbiamo adottato alcuni criteri, stabiliti dalle linee guida della Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituita da Anci, per individuare i soggetti che potranno beneficiare di questo slittamento - spiega la vicesindaco e assessore al bilancio, Olivotto - i privati cittadini potranno goderne se dimostreranno, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 16 aprile, lo stato di disoccupazione, la messa in cassa integrazione o la riduzione di orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni consecutivi». Per i liberi professionisti e le partite iva il procedimento è semplificato sarà sufficiente dimostrare la contrazione del fatturato, che in un trimestre compreso tra febbraio e settembre dovrà essere almeno ridotto di almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019. «Per ottenere lo slittamento dei termini - spiegano da Palazzo Rosso - è sufficiente consegnare un'autocertificazione all'Ufficio Tributi del Comune di Belluno entro il 30 settembre».

L'OBIETTIVO

In questa maniera l'amministrazione prova ad andare incontro alle necessità dei soggetti che si trovano in difficoltà economica: «Abbiamo atteso invano un intervento del Governo - spiega il primo cittadino Jacopo Massaro - che ci consentisse di spostare in avanti le scadenze per tutti, ma ancora una volta ha prevalso l'insopportabile impostazione italiana che sposta sui Comuni le responsabilità più scomode e al contempo impedisce loro di avere gli strumenti per gestirle autonomamente». Il primo cittadino è anche rammaricato per non essere riuscito a fare di più, a mettere le mani sulle imposte comunali. Su quelle tasse a cui, dopo mesi complicati, non è semplice far fronte. «Avremmo spostato in avanti i pagamenti, come già abbiamo fatto per la Tari - prosegue Massaro - e per altri tributi, ma la natura tributaria dell'Imu ci blocca sulle scadenze e su altri aspetti gestionali».

L'ALLARME

Nei giorni scorsi a lanciare l'allarme era stata anche Confedilizia che con il numero uno bellunese, Michele Vigne, aveva spiegato come l'Imu rappresentasse un vero e proprio scoglio per molte famiglie che hanno investito i risparmi sul mattone. «Il governo fa orecchie da mercante - ha spiegato - e scarica sui Comuni la decisione di valutare eventuali proroghe ma in questi momenti c'è bisogno di fare di più. Non possiamo correre il rischio che qualcuno per far fronte al pagamento delle imposte faccia ricorso a presti concessi da qualche usuraio». Per provare a limitare il rischio, il Comune di Belluno ha fatto la prima mossa, spostando il problema di due mesi e consentendo, a chi di mesi difficili ne ha avuti almeno tre, di avere un attimo di tregua.

