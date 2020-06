L'INIZIATIVA

BELLUNO Riaprire i confini geografici tra le regioni non basta. Bisogna spalancare quelli del cuore, nel nome dell'altruismo, della generosità e della solidarietà. E chi pensa sia solo retorica, non sa di cosa siano capaci persone come Alvaro Dal Farra e Oscar De Pellegrin, due bellunesi doc, molto popolari e apprezzati non solo per le loro gesta sportive. L'ultimo loro progetto è stato presentato ieri mattina, proprio mentre prendeva il via. Massima concretezza: bisogna distribuire 50 mila mascherine in 8 diverse regioni, a 30 associazioni che si occupano di disabili e disagio sociale. E per farlo, questo manipolo di piloti e comunicatori andrà a casa di chi in questi tre mesi è stato più isolato di tutti noi messi insieme.

IL TERZO UOMO

L'iniziativa si chiama Mask to Ride e in realtà, al di là di Dal Farra e De Pellegrin, non sarebbe stata possibile senza il contributo di un altro bellunese. «Parlate di me e Alvaro, ma Nicola Barchet è altrettanto importante», osserva Oscar, doverosamente. Perché questo progetto sociale per la ri-partenza attraverso l'uso consapevole della mascherina, anche nella disabilità, con un viaggio attraverso l'Italia, è stato reso possibile da un investimento di decine di migliaia di euro di Giesse Risarcimento danni. «Quest'anno festeggiamo, oltre ai nostri 25 anni di attività, il grande traguardo dei 50 mila danni risarciti a tutela di qualsiasi cittadino che si ritrova purtroppo coinvolto in un incidente grave e non sa come ottenere giustizia spiega lo stesso Barchet, presidente di Giesse . Per questo abbiamo voluto acquistare altrettante mascherine e portarle in dono a chi, in questo momento di ripartenza, rischia altrimenti di rimanere a volte dimenticato». Ma non c'è solo l'aspetto imprenditoriale. Barchet conosce questo mondo a cui sta andando incontro: padre di 6 figli, l'ultima, la solare Ambra, ha la sindrome di Down. Ieri mattina c'era anche lei, nel giardino del Centro di disabilità gravi di Sala, appena sopra Cusighe, prima tappa del tour di Mask to Ride. Ambra chiedeva selfie ad Alvaro, un idolo per tutti questi ragazzi. «Ma c'è anche mia moglie che lavora in questi centri», sottolinea con discrezione Barchet.

I PRODUTTORI

Ancora Barchet rivela dove se l'è procurate, queste 50 mila mascherine, una parte delle quali consegnata ieri proprio al Centro bellunese. «Per quelle chirurgiche è stata una battaglia, alla fine le ho prese in Cina. Una parte arrivano da un'azienda di Caorle, il resto tutto dalla Top87 di Macerata, che si occupa di abbigliamento sportivo ma in questi mesi ha riconvertito la produzione». Poiché lo spirito del progetto prevede che nessuno dev'essere lasciato in disparte, tra le 50 mila mascherine ci sono anche quelle per non udenti, con una sezione in trasparenza per consentire la lettura del labiale.

CROSSABILI

Immancabile, ieri mattina, l'esibizione di Alvaro davanti agli ospiti del Centro disabili, ai loro famigliari, ai giornalisti e ad alcuni spettatori. Dal Farra non era da solo, perché al suo fianco, altro nome fondamentale nell'operazione Mask to Ride, c'era il padovano Mattia Cattapan, pilota di moto come il suo amico Alve, costretto su una carrozzina dopo un grave incidente. Cattapan però continua a salire in sella, di mezzi speciali con cui affronta le rampe della vita e del motocross freestyle, dando spettacolo. Anche Mattia - che ha fondato l'associazione Crossabili per promuovere le sue attività - porta il suo contributo e fa parte quindi del gruppo di 6 persone, la carovana salita sui 2 furgoni targati Giesse e Mask to Ride: dopo Sala, la seconda tappa (all'ora di pranzo) è stata Cittadella, proprio in casa di Cattapan, mentre nel pomeriggio è avvenuta la visita a Verona. In serata la carovana ha raggiunto il Piemonte, poi sarà la volta della Liguria e della Toscana, prima di raggiungere la Sicilia. Sabato 13 giugno la festa finale, ovviamente a Belluno (appuntamento alle 10 nella sede di Società Nuova, la cooperativa a sua volta attiva nel mondo della disabilità), a completare questo ideale Giro d'Italia della generosità.

AFFINITÀ ELETTIVE

Ma torniamo a Oscar e Alvaro. Due grandi personaggi della vita bellunese, e da molti anni. Dove nasce il loro rapporto? «Con certe persone non c'è bisogno di parlare. Ho avvertito subito, con Oscar, energia e feeling giusti. Parli con lui e ti rendi conto di non avere capito un c... della vita», confessa il pilota, emozionatissimo durante il suo intervento, al punto da fermarsi tra le lacrime, tanto sente questa sua missione. «Al di là del personaggio - spiega De Pellegrin - Alvaro è una persona sensibile. Avevamo spesso parlato di fare qualcosa insieme, stavolta ci siamo riusciti. Grazie a Giesse e Nicola Barchet».

GLI OBIETTIVI

Il campione paralimpico di Londra 2012 è sempre in prima linea, anche se esigenze famigliari gli impediranno di seguire passo dopo passo il tour di Mask to Ride. «La mia priorità è sempre lo sport e l'impegno di dirigente sportivo nella Fitarco (la federazione del tiro con l'arco, ndr), ma chissà, in un futuro, potrebbe capitarmi di fare il sindaco...». Attenzione, non è la prima volta che lo dice. Oscar De Pellegrin candidato sindaco sarebbe l'ennesimo colpo di scena in una vita di trionfi e dolori, riflessioni e gioie, sempre con il senso della misura. Stavolta fa il testimonial, l'uomo di Sopracroda, indossando una di queste mascherine che in 50 mila pezzi invaderanno l'Italia, partendo da Belluno. Che storia, che storie. Nuovi confini, ben oltre le divisioni geografiche imposte dal coronavirus, cercando di rompere ogni barriera, prima fra tutte quella che ha costretto tante persone a un isolamento reso terribile dalla disabilità.

