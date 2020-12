L'INIZIATIVA

BELLUNO «Piuttosto che esporre gli anziani negativi al rischio di essere contagiati meglio verificare se ci sono familiari che accettassero di accedere ai nuclei dove il contagio si è già diffuso». Questa la proposta che parte da Belluno dopo le disposizioni del ministero della Sanità Per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio assistenziali, sociosanitarie e hospice e le indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura. A muovere il ministero a far riaprire le case di risposo è il fatto che l'attuazione del distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali hanno determinato «una riduzione dell'interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socio-affettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l'ulteriore decadimento psicoemotivo determinando un aumentato rischio di peggioramento di patologie». Dalla lettura del documento si evince che, con tutti i distinguo, la possibilità di riaprire le residenze ai parenti degli ospiti è fattibile nel caso di negatività da Covid.

L'INTERPRETAZIONE

L'amministratore di Sersa, Paolo Santesso è chiaro: «Commentando il documento ministeriale che incoraggia la ripresa dei contatti con i familiari, specialmente all'interno dei nuclei dove il contagio non sia ancora arrivato, in Sersa evidenziamo il significativo aggravio di rischio che una simile pratica introdurrebbe nel contesto attuale di diffusione del virus nel territorio prosegue Santesso -. Piuttosto sembrerebbe più prudente rispetto alla tutela degli anziani ragionare sulle misure di protezione per eventuali visitatori che accettassero di accedere ai nuclei dove il contagio si è già diffuso». Come predisposto anche all'interno del documento diffuso dal Ministero, Sersa ha già predisposto una sala degli abbracci. Parliamo della cappella della Maria Gaggia Lante dove è stata predisposta una barriera in plexiglass, in maniera da permettere all'ospite e al parente di interagire fra loro. «Qualcuno potrebbe rischiare di rimanere deluso da un contatto artificiale, ecco che bisognerà fare attenzione a non caricare troppo le aspettative di alcuni anziani con capacità cognitive di un certo tipo. Proseguiremo con le videochiamate che, in alcuni casi, rispecchiano maggiormente il contatto umano tra ospite e parenti».

LA COMUNICAZIONE

Il contatto e la comunicazione sono aspetti importanti per Sersa. «Già prima della pandemia fa sapere l'amministratore Paolo Santesso - curavamo molto questi aspetti. Utilizziamo la pagina Facebook e un broadcast whatsapp per comunicare con i parenti per trasferire quel po' di contenuto emozionale che la distanza impedisce di vivere quotidianamente. Quello della comunicazione è, per Sersa, un compito come un altro. Un compito che diventa un servizio. Durante la seconda ondata di contagi, i canali utilizzati sono stati molto utili per informare i parenti dell'andamento della situazione. A ieri c'erano 44 anziani positivi e 15 operatori contagiati. Anche alla casa di risposo di Feltre gli anziani positivi erano 22, isolati all'interno di un nucleo. Il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin ha ringraziato tutti i dipendenti della struttura e anche il personale della Uls che sta aiutando a gestire il focolaio.

Federica Fant

