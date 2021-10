Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Le imprese bellunesi puntano sulle start up: «Abbiamo perso vent'anni, ma oggi possiamo guardare cosa fanno all'estero le realtà più innovative», dichiarava ieri Stefano Giacomelli delegato all'innovazione di Confindustria Belluno Dolomiti. Sì, perché il nuovo progetto che vuole fare di Belluno la sede di una Dolomiti Innovation Valley passa adesso per il mondo delle imprese: per permettere al territorio di fare un...