L'INIZIATIVABELLUNO Il mondo dello sport scende in campo per sensibilizzare al vaccino. Da Ivano Molin, trail runner, a Stefania Constantini, della nazionale femminile di Curling, a Mattia Gaspari, della nazionale di Skeleton, a Nicola Bertagnin del Rugby Feltre. Il messaggio è univoco: «Il vaccino è importante per noi e per chi ci sta attorno. Io l'ho già fatto: vacciniamoci tutti!». La collaborazione tra sport e sanità nasce con...