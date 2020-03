L'INIZIATIVA

BELLUNO Con i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 lavora a favore del territorio che li ospita. L'annullamento delle Finali di Coppa del mondo, in calendario la scorsa settimana e cancellate per l'emergenza sanitaria mondiale creata dal coronavirus Covid-19, non peseranno sul bilancio complessivo dell'organizzazione. Lo ha detto l'imprenditore veneto Alessandro Benetton, fondatore di 21 Invest e presidente di Fondazione Cortina 2021, rivolto in diretta ai giovani collegati con Starting Finance, la startup e network di giovani esperti ed appassionati di finanza, che punta a lavorare per diffondere in Italia la cultura dell'informazione finanziaria: «Cortina 2021 lavora per creare valore sul territorio. Il Mondiale 2021 si farà e sarà in equilibrio finanziario, come altre volte non è accaduto», ha detto Benetton. Sulle gare annullate ha aggiunto: «Le finali della Coppa del mondo di sci alpino dovevano essere la nostra grande prova d'orchestra, ma penso che questo non avrà nessun effetto sull'organizzazione dei Mondiali di Cortina 2021. Sono anzi profondamente convinto che avere fra le mani un evento può fare e farà la differenza; è successo ad Expo Milano 2015, è successo alle Olimpiadi di Torino 2006, succederà a Cortina». Sul risveglio di Cortina, accelerato e sostenuto dai Mondiali 2021 e dalle Olimpiadi invernali 2026, ha precisato: «Abbiamo moltissimi alberghi già cantierati e in ristrutturazione, con modelli di architettura ecosostenibile. Quando ho preso in mano l'incarico di presidente della Fondazione ho voluto puntare sulla semplicità invece che su grossi meccanismi comunicativi. Il vero lascito di questi eventi non deve essere una grande infrastruttura, ma un fatto culturale. L'obiettivo per noi rimane quello di creare shared value, di dare valore ai territori e ci sono tantissimi ragazzi che stanno già lavorando nelle loro città e nelle loro valli, immaginandosi un futuro per la loro terra, e queste persone nei prossimi anni daranno altri contributi positivi. Io penso che si è innescato un effetto valanga, un effetto palla di neve rotolante, che non si fermerà».

Il manager ha aggiunto: «La storia dimostra che successo sportivo ed equilibrio finanziario non vanno a braccetto, ma per quanto riguarda Cortina 2021 mi sento di anticipare e mi prendo la responsabilità di dire che questa volta non sarà così, che sarà un evento che porterà a casa un importante equilibrio finanziario». Infine un auspicio sportivo da tecnico, da allenatore di sci alpino: «Mi auguro che grazie a Cortina 2021 avremo oltre a tanti italiani attaccati allo schermo, anche tanti italiani sul podio». Benetton ha quindi parlato della sua attività di investitore, uno dei pionieri in Italia del private equity: «Essere buoni azionisti significa prendersi cura dei propri investimenti, anche in tempi così difficili. In questi giorni abbiamo dovuto correre ai ripari dove abbiamo potuto, abbiamo tappato bocchettoni e falle continuando a stare vicino agli imprenditori, curando marketing, investimenti, internazionalizzazione. Creare shared value è la nostra missione e significa porre attenzione alle comunità locali».

Sulle conseguenze della pandemia Covid-19 ha concluso: «Mi aspetto una conclamata recessione, una crisi che spero non somiglierà al crollo di Lehmann Brothers. Ad oggi vedo che tutti si sperticano in analisi, ma mi sembrano piani disegnati sull'acqua. Ora dobbiamo salvare prima di tutto delle vite ma dobbiamo pensare anche a salvare il lavoro di domani e chiunque abbia a disposizione degli strumenti deve fare il suo come meglio può. La Bce deve guardare oltreoceano e allinearsi alla Fed, tenendo conto di quanto indicato molto opportunamente da Mario Draghi; attualmente vedo piccoli passi, primi spunti da parte di tanti. Ma temo possa non essere abbastanza». Marco Dibona

