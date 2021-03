L'INIZIATIVA

BELLUNO «Anche a Belluno saranno eseguiti i tamponi dello spritz, come li ha chiamati Luca Zaia - spiega l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin - dopo che l'iniziativa regionale si è già svolta a Treviso, Vicenza, Verona e Padova. L'idea è che ne usufruiscano soprattutto i giovani che frequentano il centro nel fine settimana». Ad essere invitati a partecipare, in modo gratuito, questo pomeriggio soprattutto adolescenti e ragazzi. Duecento i test rapidi a disposizione. L'appuntamento, in Piazza Martiri, è dedicato ai ragazzi. Lo scopo è favorire la scoperta di soggetti asintomatici, per limitare che la curva dei contagi continui a salire. Come è noto, infatti, il vero e grande problema della pandemia è riuscire a captare coloro che non sanno di avere il Covid, dal momento che non manifestano sintomi. Ecco quindi che Palazzo Rosso comincia una campagna tra le fasce della popolazione che sono inconsapevole veicolo di contagio. Un punto tamponi in Piazza dei Martiri per intensificare lo screening sulla diffusione del Covid-19 tra la popolazione più giovane: tra le 16 alle 19 nell'area compresa tra Porta Dante e l'attraversamento pedonale al centro della piazza. L'iniziativa è della Regione Veneto con l'Università di Padova e vedrà la partecipazione nell'organizzazione e nell'approntamento dell'area del gruppo comunale di Protezione Civile: 200 i tamponi rapidi a disposizione, indirizzati soprattutto ai più giovani. Proprio per questo, si è scelto di ospitare il punto tamponi nella piazza centrale della città in un orario che possa attirare il più alto numero di partecipanti possibile. Saranno allestite due tende chiuse che ospiteranno le operazioni di screening e le strumentazioni diagnostiche, mentre all'esterno saranno posizionate delle transenne per gestire i flussi in entrata e in uscita e un'area dove poter attendere in sicurezza il risultato del test. I ragazzi che si troveranno in piazza in quel momento e coloro che lo desiderano potranno presentarsi all'appuntamento e sottoporsi al test rapido. Plaude il sindaco Jacopo Massaro: «Si tratta certamente di un'operazione importante, soprattutto in giorni in cui vediamo una tendenza all'aumento dei casi. È significativo questo focus sui giovani, con un monitoraggio diretto sulle occasioni di socializzazione; sarà interessante poi capire i risultati di questi test e l'incidenza del virus nel campione testato, che non è quello che tradizionalmente conosciamo dei positivi e contatti di positivi, quindi di persone entrate in qualche modo a contatto con il virus, ma è dedicato a una fascia più ampia e generale della popolazione».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA