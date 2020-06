L'INIZIATIVA

BAGNOLI/LOREGGIA Di nuovo insieme per l'ultimo giorno di scuola: è quanto avranno la possibilità di fare gli studenti della quinta elementare e della terza media di Bagnoli. Per loro infatti il Comune ha predisposto l'utilizzo dello stadio cittadino nel pomeriggio di domani. Gli studenti, accompagnati dai loro genitori, avranno la possibilità di rivedersi con gli insegnanti e i compagni di classe, con i quali hanno condiviso tutto un ciclo di studi, giunto ormai al termine. Dai primi di marzo si sono potuti contattare solo attraverso i social. L'idea è di Luca Traversi, consigliere delegato all'istruzione di Bagnoli, che ha dato anche un titolo alla manifestazione: Ultimo giorno di scuola... ci salutiamo.

IL SALUTO

«Ci sembrava bello che i ragazzi, quelli dell'ultimo anno, potessero trovarsi nuovamente per un'ultima volta al termine dell'anno, sopratutto quelli di terza media che poi prenderanno strade diverse per frequentare gli istituti superiori, dislocati anche fuori provincia», spiega Traversi. Così a partire dalle 15, per una mezz'ora a turno, ogni classe potrà riunirsi nel campo sportivo, nel rispetto delle norme per il distanziamento. «Saremo aiutati dalla Protezione Civile del nostro Comune per far sì che le entrate e le uscite siano ordinate e senza la formazione di assembramenti», aggiunge Traversi, che sarà accompagnato per questa simpatica cerimonia di saluto in tempi di pandemia dal sindaco Roberto Milan. I genitori si porranno accanto ai propri figli nel posto che verrà loro indicato dai volontari, mentre tutti i presenti dovranno indossare la mascherina, secondo quanto prevede la normativa in vigore attualmente, ma il solo fatto di rivedersi sarà una bella opportunità per i ragazzi. In caso di cattivo tempo la manifestazione avrà luogo nella palestra comunale.

NEL VERDE

Iniziativa analoga a Loreggia. L'ultima campanella di questo tribolato anno scolastico 2019-20 per gli studenti di quinta elementare e di terza media non sarà a casa o in classe ma in prato Wollemborg. Così ha voluto il sindaco nonché presidente della provincia Fabio Bui che ha organizzato un ultimo giorno di scuola del tutto particolare. Domani, dunque, l'amministrazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di Loreggia e Villa del Conte, tra rigide disposizioni imposte dal Covid-19 e l'entusiasmo dei ragazzi che potranno finalmente rivedersi dopo oltre tre mesi di lockdown, vivrà una giornata speciale. A partire dalle 8.30 ogni allievo potrà essere accompagnato da un solo genitore, il quale si collocherà vicino al proprio figlio, potrà accedere nel prato di fronte a villa Wollemborg da una delle due aree individuate: dal parcheggio di via Canova oppure dal lato della palestra comunale. L'accesso dovrà essere scaglionato e avverrà nell'area verde in ordine alfabetico. Ognuno si collocherà nelle postazioni segnate a terra. Ovviamente tutte le attività verranno supervisionate dalla Protezione Civile e tutti i presenti dovranno essere muniti di mascherina e detergente che si troveranno all'interno del prato. Il presidente Bui, che ha voluto questo saluto particolare dell'anno scolastico, assicura che se qualche ragazzo, genitore o insegnante dovesse avere una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, l'accesso non sarà ammesso. «Nonostante le difficoltà del momento - afferma Bui- abbiamo voluto organizzare un momento di amicizia e vicinanza per segnare la chiusura di un tempo faticoso per tutti. Mi piace l'idea che per chi finirà il proprio ciclo di studi ci sia almeno la possibilità di salutarsi con un sorriso».

Nicola Benvenuti

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA