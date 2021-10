Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INGROSSOPADOVA Già alle 4.30 di ieri ha cominciato a formarsi la fila di fronte al punto tamponi posto all'ingresso del mercato ortofrutticolo (Maap) in corso Stati Uniti. Facchini, dipendenti, grossisti, camionisti. Sono state 200 le prenotazioni per il primo giorno di obbligo di Green pass per tutti i lavoratori.«Sono venuti anche dipendenti di aziende esterne ha spiegato il presidente del mercato, Maurizio Saia. Il punto tamponi è...