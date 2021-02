L'INGHIPPO

PORDENONE Vaccini agli insegnanti, la svolta potrebbe essere vicina. Dopo lo stop più rumoroso dall'inizio della campagna di immunizzazione in Friuli Venezia Giulia, sembra essere alle porte una soluzione che consentirebbe di riavviare l'iter delle prenotazioni tra il personale docente e non del mondo della scuola. Si tratta di circa 20mila persone su tutto il territorio regionale. Il piano è pronto nelle stanze della Regione, ma ora serve l'ok definitivo da parte del governo.

LA SPIEGAZIONE

Le vaccinazioni legate al mondo della scuola potrebbero seguire lo stesso binario di quelle riferite agli anziani ultraottantenni. È quanto filtra dagli assessorati alla Salute e all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia. Insegnanti e dipendenti della scuola, quindi, dovrebbero recarsi in farmacia per prenotare il proprio posto per la vaccinazione, oppure informarsi tramite il Cup delle Aziende sanitarie. «Una soluzione che ci sembra logica», spiega l'assessore Alessia Rosolen. A quel punto, però, sorgerebbe un altro problema. Dove vaccinare gli insegnanti? Il piano precedente, bocciato negli scorsi giorni, prevedeva una campagna scuola per scuola. Invece si dovrà agire come si è fatto per le vaccinazioni riferite alle Università: si sceglieranno un giorno e una sede unica e si procederà, ripetendo l'operazione per completare la platea di potenziali immunizzati. Di certo si perderà tempo: la protezione del personale della scuola, con il piano precedente, doveva iniziare già a fine febbraio, mentre ora lo slittamento (almeno) a marzo è certo.

IL PROBLEMA

Una circolare ha chiarito che la prenotazione per il vaccino deve avvenire tramite il ministero dell'Economia (custode dei pagamenti dei dipendenti pubblici) e il sistema sanitario nazionale (e poi regionale) e non tramite una comunicazione da inviare al proprio dirigente scolastico. Il tutto attraverso una piattaforma. Abbastanza per bloccare la campagna vaccinale con AstraZeneca, che in Fvg coinvolge circa 20mila dipendenti della scuola, dagli asili alle superiori. In poche parole, il lavoro fatto dalla Regione non va bene. È tutto da rifare.

ASTRAZENECA

« Anche il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dalla riduzione della consegna delle dosi di vaccino AstraZeneca che si sta verificando a livello nazionale. La prossima settimana il nostro sistema sanitario riceverà infatti 10.100 dosi invece della 11.300 previst». Lo ha confermato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, evidenziando che «la riduzione è contenuta, ovvero il 10 per cento, non inciderà in maniera rilevante sulla campagna vaccinale e sulle agende definite dalle aziende sanitarie tuttavia non possiamo registrare che invece di accelerare rischiamo di rallentare. Gli appuntamenti già fissati per i prossimi giorni verranno quindi rispettati; al momento la nostra Regione dispone infatti di una quantità di vaccini sufficiente al proseguimento delle azioni avviate in base alle indicazioni del Ministero della Salute». Riccardi ha quindi auspicato che «le minori consegne di questa settimana vengano compensate nel corso delle successive, dato che il vaccino è il più importante strumento al momento a nostra disposizione nella lotta al Covid-19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA