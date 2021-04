Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INGHIPPO BUROCRATICOPORDENONE Sembrava tutto pronto per avviare la macchina delle vaccinazioni all'interno della Base Usaf di Aviano anche per il dipendenti civili italiani. Il comando statunitense del 31 Fighter wing era riuscito (non senza difficoltà) a garantire le fiale di Moderna americane anche per il personale civile nazionale, sono circa 700 gli addetti che lavorano all'interno della base aeronautica del Pagliano e Gori di Aviano....