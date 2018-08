CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INFRASTRUTTURAROMA E adesso non ci dovrebbero essere più dubbi: la Gronda, il nuovo tracciato che collegherà Genova con le autostrade del nord per alleggerire il traffico sul viadotto dell'A10, si farà. Il crollo del ponte Morandi lascia poche alternative. Se ne stanno facendo una ragione anche i comitati contro appoggiati nelle loro battaglie proprio dai cinquestelle a partire dal fondatore del Movimento Beppe Grillo che addirittura invocava l'esercito per impedirne la realizzazione. «Oggi agli atti il progetto è bandito e partirà....