L'info-point adesso c'è. Ma sul Colle, del doman non v'è certezza perché i commercianti sono pronti a fare le valigie. Una notizia buona e una meno buona, ieri, dal Colle dei bellunesi. Il taglio del nastro al nuovo ufficio di informazioni turistiche arrivato a metà stagione, ma salutato con gioia come una ventata di ossigeno dai residenti, dai proprietari di seconde case e in parte anche dagli operatori. Ma in tempi bui, di partite fondamentali aperte, ecco la nota amara. Alessandro Molin, presidente della Scuola di Sci Nevegal, ha preso...