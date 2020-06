L'INFLAZIONE NASCOSTA

PORDENONE L'Italia, per via del lockdown è teoricamente in deflazione con un tasso di inflazione che nel mese di maggio è pari al -0,2%. Ma i conti, sostiene l'Unione Nazionale Consumatori, sono ben diversi se si guarda ai rincari per i prodotti alimentari, gli unici - sostiene l'associazione - che durante l'emergenza Covid sono stati effettivamente venduti, subendo pesanti rincari. L'Unione consumatori - elaborando i dati Istat relativi al mese di maggio - assume un tasso d'inflazione del 2,6% a livello nazionale e stima una maggior spesa annua di 145 euro per una famiglia media, 195 per una coppia con 2 figli, 175 per una coppia con 1 figlio, 95 per un pensionato con più di 65 anni.

Un dato che potrebbe essere ancora più pesante in Friuli Venezia Giulia e nella Destra Tagliamento. Infatti, l'Unione consumatori stima che il tasso d'inflazione regionale sia pari al 3,2% (0,6% in più rispetto alla media italiana) e il Fvg - che è la prima regione del nord quanto a rincari - si situa al quarto posto della graduatoria dietro a Basilicata (3,9%); Umbria, Lazio e C»alabria, ex aequo al 3,4%; e Campania e Sicilia, ex aequo al +3,3%. A livello regionale, la Destra Tagliamento presenta rincari nei generi alimentari pari al 3,3% (+0,7% sulla media nazionale); peggio fa solo Trieste (+5,1%, seconda in Italia dietro a Caltanissetta, +6,4%), mentre Gorizia registra un +2,8% e Udine, unica sotto la media nazionale, un +2,5%.

