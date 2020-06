L'INFEZIONE

UDINE In piena fase di emergenza, anche chi non indossa un camice bianco ha imparato a conoscere e a capire cosa sia la polmonite causata da Covid e quali le possibili conseguenze. Un tema affrontato alcuni giorni fa dagli specialisti italiani che sono giunti a una conclusione, poco confortante, per cui il coronavirus lascia danni nei polmoni almeno per 6 mesi, se non addirittura un anno. Non solo. Per una percentuale di pazienti i problemi respiratori possono essere cronici. Una conclusione a cui i medici sono giunti confrontando le conseguenze da Covid con quelle da polmonite da Sars. I primi dati riferiti dai medici cinesi su Covid-19 e i primi dati osservazionali italiani parlano di molti pazienti sopravvissuti nei quali viene diagnosticata una fibrosi polmonare, ovvero tessuto cicatriziale non più funzionale. Gli esperti temono perciò che la fibrosi polmonare possa rappresentare il pericolo di domani e per questo richiamano l'attenzione alla necessità di specifici ambulatori dedicati al follow-up dei pazienti che sono stati ricoverati che potrebbero necessitare di percorsi riabilitativi dedicati.

L'ALLARME

Suona come un allarme, ma non dappertutto è così e, se da Cremona già si parla di dati sovrastimati, a Udine questi numeri non ci sono proprio. Tutti i 36 pazienti ricoverati nel reparto di pneumologia del Santa Maria della Misericordia, pazienti arrivati dalle terapie intensive, sono stati dimessi senza bisogno di presidi respiratori. Lo conferma il direttore della struttura operativa complessa di pneumologia e fisiopatologia respiratoria, Vincenzo Patruno, anche presidente regionale dell'Aipo (Associazione italiana pneumologi ospedalieri) spiegando che «Questi pazienti non hanno presentato alcun reliquato al momento delle dimissioni, ovvero esiti cicatriziali della malattia. Tutte le Tac, tranne quelle dei primi due pazienti ricoverati, sono risultate normali. Noi non abbiamo trovato parametri reali per reliquati o sequele a medio e lungo termine». In buona sostanza non si sono verificati danni permanenti ai polmoni e se qualcuno si aspettava di veder riempita l'agenda della pneumologia riabilitativa del Gervasutta, dovrà ricredersi, perché all'Istituto sono stati presi in carico solo alcuni casi per problemi motori.

ZERO COMPLICANZE

A Udine i pazienti sono tornati a casa senza necessità di eseguire questo tipo di riabilitazione. Naturalmente tutti i 36 pazienti sono stati iscritti in un registro perché riceveranno una chiamata per sottoporsi a una spirometria e, per i due primi casi anche a una Tac. Sarà la fase del follow-up, preziosa anche per raccogliere dati a medio e lungo termine, una conoscenza in più di questo virus ancora tutto da studiare. «A oggi il nostro dato afferma Patruno è che le polmoniti da Covid sono state completamente risolte. Chiaramente si tratta di una patologia che lascia debolezza per molto tempo, ma i nostri dimessi non hanno bisogno di ossigeno o ventilazione meccanica e il follow-up, previsto a tre e sei mesi, risponde più che altro a un'esigenza precauzionale». Insomma, attenzione sì, allarmismi no. Almeno non in Friuli dato che a Udine non si sono registrati casi con esiti invalidanti. Va detto, però, che non è così per tutte le regioni, «Dove la situazione è variabile e dove ci sono segnalazioni da confermare nei prossimi mesi. Io ho meno timori dei miei colleghi con cui sono in contatto». Esiste una spiegazione clinica per questo?. «Forse nelle regioni con un maggior numero di contagi la virulenza è stata maggiore, poi ci sono regioni dove la capacità di affrontare l'emergenza è stata migliore e dove si è fatto tesoro delle esperienze di realtà dove il Covid ha colpito prima applicando tecniche di cura e ventilazione. Può essere dovuto anche a un atteggiamento sul territorio più presente. Ci sono tante sfaccettature, ma noi siamo relativamente tranquilli e abbiamo attivato percorsi di follow-up perché è doveroso avere la massima attenzione al paziente, dato che si tratta di una malattia di cui ancora si sa poco e che va valutata sul lungo termine, ma non si deve generare alcun tipo di allarme». Sperando, infine, non sia necessario, la pneumologia udinese ha ancora posti letto dedicati per pazienti Covid «Perché conclude Patruno il grado di allerta non è ancora stato azzerato».

Lisa Zancaner

