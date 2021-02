CACCIA ALLE MUTAZIONI

PORDENONE La varianti esistono, anche in regione, e sono del tutto normali. Anzi, potrebbero circolare da molto tempo e non necessariamente porteranno a breve a un'impennata dei contagi. Sono fenomeni propri dei virus. «E non devono generale un allarme eccessivo, perché non ci sono studi che al momento dimostrino l'inefficacia dei vaccini. Si tratta di ceppi più contagiosi, ma probabilmente esistenti già da tempo». Parola di Massimo Crapis, infettivologo dell'ospedale di Pordenone. E in provincia sono confermati i cinque casi già monitorati (due a Porcia, due a Montereale, uno a Pordenone), mentre la prossima settimana sono attesi i risultati di altri campioni inviati a Trieste. «Nel Friuli Occidentale - ha spiegato invece il vicepresidente Riccardi in consiglio regionale - l'incidenza è del 9 per cento». Comunque bassa rispetto alla media nazionale.

L'INCONTRO

Proprio Massimo Crapis, assieme ai direttori Polimeni e Chittaro e alla dottoressa Basso (Farmacia ospedaliera) hanno partecipato ieri a un incontro sui lavori svolti dalla struttura di malattie infettive. Un'unità che non ha un vero e proprio reparto ma che nella pandemia ha creato una rete di procedure, terapie e consulenze «che penetra in tutte le strutture della provincia», ha spiegato Polimeni. «Siamo l'Azienda che ha somministrato più farmaco Remdesivir», ha aggiunto Crapis. «Siamo contenti - ha spiegato l'infettivologo - che l'Azienda apprezzi il lavoro fatto in questi mesi: abbiamo criteri unici per l'ospedalizzazione e per il trattamento in corsia». L'unità nel 2020 ha visto anche tre nuovi medici. Tema importante, poi, quello della riduzione della somministrazione degli antibiotici, obiettivo fissato già anni fa. Una riduzione del 26 per cento solo nel 2020, che rappresenta un contrasto al fenomeno della resistenza agli antibiotici stessi. Infine l'annuncio di due concorsi entro l'anno in Microbiologia e Virologia.

LE CURE

Un passaggio anche sugli anticorpi monoclonali, che saranno sperimentati sui pazienti anche in Friuli Venezia Giulia. Si punta a un utilizzo al di fuori negli ospedali, ma l'AsFo è ancora in attesa dei criteri che devono essere trasmessi dal ministero della Salute e da Aifa. Poi si potrà partire.

M.A.

