Il caso che aveva sconvolto un paese è ancora ben vivo nella memoria degli jesolani e degli operatori dell'Ulss 4. Il 18 marzo un'infermiera dell'ospedale si era tolta la vita, a 49 anni, in attesa dell'esito (poi risultato negativo) del tampone.

Era stata lei stessa a offrirsi di lavorare nel nuovo ospedale Covid, per mettere la sua esperienza a disposizione dei colleghi durante l'emergenza.

Si era sottoposta a tampone, dopo che era rimasta a casa per un paio di giorni per una febbre sospetta. Il corpo senza

vita è stato rinvenuto a circa 500 metri dalla costa di Cortellazzo, all'altezza delle foci del Piave, nelle prime ore dell'alba, da un pescatore. Il recupero è poi avvenuto da parte degli uomini della Guardia Costiera . La donna, che viveva da sola a Cortellazzo era stata assunta nel 1991 all'Ulss4 Veneto Orientale. Fino al 2012 aveva lavorato al reparto di chirurgia dell'ospedale jesolano.

Sono attivi alcuni numeri verdi legati al servizio Sos

suicidi. Chiunque può rivolgersi agli operatori per avere supporto e aiuto psicologico necessario per superare ogni momento di difficoltà personale, lavorativo e non solo. Telefono Amico: 199.284.284; Telefono Azzurro: 1.96.96; Progetto Inoltre: 800.334.343; DeLeo Fund: 800.168.678.

