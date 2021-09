Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEVENEZIA Per ora si tratta di tredici casi, tutti di etnia cinese: avrebbero fatto richiesta e ottenuto 230 mila euro di contributi complessivi come risarcimento dell'Aqua granda del 12 novembre 2019.Per mettere a punto la truffa avrebbero allegato documentazione falsa alle domande presentate al Comune di Venezia, dove il sindaco, Luigi Brugnaro, era stato nominato all'indomani del disastro anche commissario straordinario per...