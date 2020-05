L'INDAGINE

VENEZIA Esplode il coronavirus, implode il fatturato. Le attività della provincia di Venezia durante il lockdown hanno dimezzato il volume d'affari. La drammatica fotografia è scattata dall'Ufficio di Statistica della Regione Veneto nell'edizione straordinaria del Bollettino socio-economico, dedicata all'impatto della pandemia sul territorio. Lo studio, basato, tra gli altri, su dati Istat, Porto di Venezia e Assaeroporti, mostra la situazione del panorama imprenditoriale, export, turismo, traffico aereo e portuale, mobilità stradale, mercato del lavoro, consumi alimentari e di energia, evidenziando subito la brusca contrazione del Pil regionale nel 2020, prevedendo un -7,1% su base annua.

IMPRESE ED EXPORT

Nel Veneziano, le attività potenzialmente attive durante la chiusura forzata, ovvero quelle con il permesso di apertura sulla base dell'elenco dei codici Ateco, erano 28.093, pari al 40,3% rispetto al totale della provincia. I lavoratori coinvolti risultavano 129.753, ovvero il 47%. In termini di fatturato, si parla di 22,8 miliardi di euro: il 52%. Essendo il Veneto tra le regioni italiane con maggior propensione all'export, lo studio propone anche un focus sulle attività del settore. Gli esportatori potenzialmente attivi in provincia di Venezia (che nel 2019 aveva esportato per quasi 5 miliardi di euro), risultano 1.776, pari al 34,5%. I lavoratori impiegati sono 33.100, il 42,1%. Infine il volume d'affari, che si presenta più che dimezzato, con il 46,1%. Queste elaborazioni, viene precisato, non considerano le attività produttive sospese che hanno proseguito in modalità a distanza o con il lavoro agile, e quelle autorizzate dalla Prefettura in deroga ai decreti.

TURISMO

Nella prima regione d'Italia per presenze turistiche, gli effetti della pandemia si registrano dalla fine di febbraio. Dopo un 2019 con cifre record, il comparto delle attività turistiche risulta il più esposto al lockdown. I dati provvisori ci dicono che Venezia, nel febbraio 2019, registrava 368.082 arrivi e 823.387 presenze. Un anno più tardi, gli arrivi scendono a 323.160 e le presenze a 793.503, con una diminuzione rispettivamente del 12,2% e del 3,6%. Per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile, in base ai dati forniti da alberghi e campeggi, si evidenziano cali compresi tra il 90% e il 100%. Lo studio ha indagato inoltre i 30 comuni veneti, nel 2019, con il più alto tasso di turisticità (il rapporto tra numero di turisti e numero di abitanti) e quanto della loro ricchezza economica sia legata al turismo. Con un tasso pari a 140,3 il primato regionale appartiene a Lazise, sul lago di Garda, seguito da tre località del veneziano: San Michele al Tagliamento/Bibione con 135,1, Cavallino-Treporti con 127 e Caorle con 102,7. In questa speciale classifica Jesolo si colloca all'undicesimo posto, con 56,1 turisti ogni 100 abitanti. Per quanto riguarda il valore aggiunto, ovvero la ricchezza prodotta dal terziario, a Caorle risulta dunque superiore al 90%, mentre nelle restanti località si attesta sopra al 50% rispetto all'intera economia comunale.

PORTO E AEROPORTO

Nel primo trimestre del 2020 dal porto di Venezia sono transitati quasi 6 milioni di tonnellate di merci, in calo rispetto allo stesso periodo del 2019 di oltre 10 punti percentuali. Ma sono soprattutto gli spostamenti delle persone ad accusare la diminuzione più rilevante. I passeggeri dei ferry risultano quasi la metà dello scorso anno, mentre i crocieristi calano di oltre 70 punti. In calo anche i trasporti delle vetture private (-56,3%), di container (-2,2%) e delle navi-traghetto (-8,8%), mentre crescono quelli dei veicoli commerciali (+9,7%). Per quanto concerne il trasporto aereo, i cali più consistenti in termini di movimenti, passeggeri e merci trasportate, iniziano da marzo. Se infatti gennaio si è mantenuto sugli stessi livelli dell'anno precedente, e febbraio ha denunciato cali ad una cifra, marzo mostra un vero e proprio crollo, sia rispetto al mese precedente che al 2019. L'aeroporto Marco Polo vede diminuire di 90 punti percentuali i passeggeri rispetto al marzo 2019 e dell'87% rispetto a febbraio. In calo anche i voli, del 71% e del 66%, rispettivamente a marzo 2019 e febbraio 2020. Risente meno il trasporto delle merci, seppur con diminuzioni in doppia cifra, evidenziando cali di minore entità (-32% e -23% rispetto al marzo 2019 e al febbraio 2020). Il coronavirus non ha proprio risparmiato nessuno.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA