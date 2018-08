CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE La regione continua a spopolarsi, perdendo 14 mila residenti in quattro anni con un preoccupante calo delle nascite, controbilanciato solo in parte dall'aumento degli stranieri. Lo rileva il ricercatore dell'Ires Fvg, Alessandro Russo, in una rielaborazione di dati Istat, sottolinenando che in Friuli Venezia Giulia il primo gennaio 2018 il numero di residenti era pari a un milione 215 mila 538, circa 2 mila 300 in meno rispetto al 2017. Un calo ancora più evidente se si considera che nel 2014 la popolazione in regione aveva...